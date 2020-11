Close

Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una periodista de primera pero, por encima de todo, es madre. Si hay algo de lo que María Celeste Arrarás está orgullosa es de sus tres hijos, todos ya convertidos en responsables adultos que le hacen sentir satisfecha del trabajo bien hecho como mamá. Con motivo del 23 cumpleaños de su primogénito Julián, la conductora publicó una entrañable imagen con él y le dedicó unas preciosas palabras que derritieron las redes de tanto amor. "Feliz 23 cumpleaños, Julián de mi vida", escribió feliz por esta celebración. La imagen de madre e hijo enamoró a sus seguidores. Ambos emanan la misma sonrisa y energía, además de compartir un enorme parecido físico. A mitad del verano María Celeste hizo partícipes a sus seguidores de un momento muy especial relacionado con Julián, una carta que le leyó hace 4 años cuando el joven ingresó en la universidad. Ese gesto fue el que su padre tuvo con ella y en aquél entonces, ella también quiso tenerlo con su hijo. Julián ya no es ese niño que abandonaba el hogar para hacerse un universitario y emprender una nueva vida. Ya es todo un hombre con sus estudios casi terminados y un futuro prometedor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus tres retoños, Julián, Adrián y Lara, son especiales para ella y a todos les tiende la mano cuando la necesitan. Ha sido y es la mejor cómplice de su hijo músico que acaba de lanzarse como cantante. Con su hija mantiene en común ese amor tan puro por los animales y juntas disfrutan de sus paseos con Archie y Apen. Julián es quizás quien más se parece a ella en lo físico y lo personal. Con él se estrenó en el papel más importante de su vida, el de madre, hace ya la friolera de 23 años. Hoy ese bebé del que los medios se hacían eco es todo un hombre de bien y el orgullo de la presentadora. ¡Muchísimas felicidades en tu día!

