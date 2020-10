María Celeste Arrarás pide seriedad con el debate electoral: "Hay mucho en juego como para estar tonteando" La periodista incluso contestó al que fuera su compañero en Al rojo vivo, Quique Usales, cuando este bromeó con el tema de la mosca sobre el cabello de Mike Pence. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante muchos años ha mostrado su gran sentido del humor frente a las cámaras, pero cuando hay que ponerse seria, María Celeste Arrarás no duda en hacerlo. Sobre todo, si se trata del bienestar del país. Con motivo del debate electoral esta vez entre los candidatos a la vice presidencia Kamala Harris y Mike Pence, y, más concretamente, el tema de la mosca que se posó en la cabeza del republicano, la periodista mandó un mensaje contundente a través de sus redes. "Termino de ver el debate de los candidatos a la Vice Presidencia. Se discutieron temas de vital importancia para este país. Concentrarse en la mosca que se detuvo en el pelo de Pence es una superficialidad que solo distrae de lo que importa. Hay mucho en juego como para estar tonteando con eso", aclaró. El día después no se habla de otra cosa que el incómodo momento del insecto. Es por ello que la conductora quiso recordar lo importante de prestar atención a lo realmente relevante. Su reacción tuvo otras, por ejemplo la de su compañero en Al rojo vivo durante algún tiempo, Quique Usales, quien resaltó la anécdota como algo puntual y gracioso. "¡Bueeeee Mary! Fue un detalle cómico en medio de tanta pregunta esquivada", le dijo entre risas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de la buena relación entre ambos, María Celeste hizo hincapié con respeto pero rotundidad, también a su colega del medio, que de gracioso no tiene nada. "En mi opinión no estamos para cómico, estamos para prestar atención", le escribió. Muy comprometida con la información seria y con lo que está pasando en el país, la puertorriqueña sigue el minuto a minuto de esta campaña en la que, como siempre, el futuro de los ciudadanos está en juego. A través de sus redes sociales, con escritos, videos y material diferente la comunicadora no ha cesado en promover el voto, un derecho que marca la diferencia a la hora de cambiar o no las cosas.

