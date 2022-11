¿Cómo ha reaccionado María Celeste Arrarás a los despidos de Telemundo? Estas han sido sus palabras La periodista puertorriqueña se ha mostrado así de solidaria con sus compañeros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Antes de la reciente ola de despidos de Telemundo, ya María Celeste Arrarás pasó por esta situación hace más de dos años. En 2020, después de dos décadas al timón de Al rojo vivo, la conductora y creadora de este espacio tuvo que despedirse de su programa, de su equipo y de una etapa muy significativa en su vida. Dos años más tarde, se encuentra en su mejor momento profesional y personal, viajando, disfrutando de su gente querida e informando al mundo a través de las cámaras de CNN en Español. Ahora ha visto cómo otros compañeros muy queridos y allegados han pasado por lo mismo que ella. Su reacción no se ha hecho esperar. María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás | Credit: (Photo by Raymond Hall/GC Images) La puertorriqueña ha compartido su sentir a través de generosas muestras de amor por quienes han perdido su trabajo de la noche a la mañana. Tras la salida de Chiquibaby y su mensaje de agradecimiento, María Celeste le dedicó unas emotivas y significativas palabras. "Pa'lante siempre, Pa'trás ni pa' agarrar impulso", le escribió positiva. Ella ha sido el mejor ejemplo de que todo cambio, por muy duro y difícil que sea inicialmente, termina llevándote a un mejor lugar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo mismo pasó con Quique Usales, el otro periodista que salió, no de la cadena, pero sí de su programa Hoy día. El argentino y María Celeste se conocen desde hace años y han trabajado codo con codo, de ahí las bellas palabras entre ambos. El presentador compartió una bonita imagen en agradecimiento a la periodista, y ella respondió con otro precioso mensaje considerándole un "hermano" de la vida y de corazón. Las palabras de María Celeste se han limitado al apoyo y cariño hacia sus colegas de profesión y de una manera más íntima, como de verdad se demuestra la amistad y la solidaridad. Ella representa un ejemplo para las nuevas generaciones de profesionales de la información, y no solo por lo conseguido en términos de éxito, sino por su forma de superar cualquier obstáculo.

