En medio de sus vacaciones, María Celeste Arrarás alza la voz ante lo que considera injusto La periodista ha compartido una reflexión tras los últimos acontecimientos noticiosos que incluyen el hundimiento del Titán y sus 5 pasajeros fallecidos, Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás dice 'No' | Credit: IG/María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás vive y respira la noticia, es parte esencial de su vida, su carrera y, sobre todo, de su instinto que por tantos años la ha mantenido al pie de la información y los medios de comunicación. Por eso, aunque está disfrutando de unas maravillosas vacaciones en Aspen junto a su hijo Julián, con quien viajó a Japón el pasado abril, ha querido hacer un paréntesis para comentar el suceso del momento: el hundimiento del Titán que andaba en busca de los restos del Titanic. La consecuencia de esa aventura han sido 5 vidas. Más que en el hecho en sí, la periodista se ha centrado en la cobertura realizada al respecto. En concreto, la posición de las redes sociales ante este y otros eventos ocurridos prácticamente a la vez, con un alto grado de gravedad y que, por el contrario, han pasado de largo. "¡Así lo veo! Acaban de dar por muertos a los 5 pasajeros del Titán cuyo sumergible desapareció cuando iban camino a las profundidades donde se encuentran los restos del Titanic. La trágica noticia sale a la luz en medio de una ola de burlas y de comentarios mórbidos en las redes sociales que le han dado amplia cobertura al suceso. Esto sucede a solo días del naufragio de una embarcación en la costa de Grecia donde casi 600 personas murieron ahogadas, tragedia que fue prácticamente ignorada en las redes", lee su mensaje. En el mismo, hace referencia a la opinión de Jessica Gelt para Los Ángeles Times, donde hace una descripción del comportamiento nada deseable de estas plataformas digitales y sus nada positivas consecuencias para el periodismo y, sobre todo, la humanidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Al igual que una Torre de Babel digital, las redes sociales se están convirtiendo en un espacio cada vez más feo y caótico: un depósito en tiempo real de nuestros peores impulsos, reflexiones sin inspiración, humor escatológico y pensamientos mal formados que debemos guardar para nosotros. Es un Mall of America en línea: vasto, vacío, implacablemente comercial y succionador de almas. Y en una época de inmensa crisis —política, ecológica, social— se ha convertido en un vertedero de comentarios viles que se transmiten públicamente." Una forma de pensar que María Celeste comparte y que no ha querido dejar pasar con el fin de crear consciencia y hacer reflexionar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image En medio de sus vacaciones, María Celeste Arrarás alza la voz ante lo que considera injusto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.