"Qué desubicado está...": María Celeste Arrarás alza su voz contra importante personalidad La periodista se dirigió a una persona muy influyente y reconocida a nivel internacional para ponerle en su lugar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes de María Celeste Arrarás han sido un viaje a los destinos que ha visitado este verano en sus vacaciones. Pero la comunicadora también aprovecha este rincón para exponer sus opiniones sin filtro alguno. En esta ocasión, la puertorriqueña, defensora absoluta de los derechos de las minorías y los más desprotegidos, ha alzado la voz sobre una noticia de última hora y una personalidad muy influyente. Un hecho que, como mujer y comunicadora, no ha querido dejar pasar. María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás | Credit: Instagram María Celeste Arrarás "¡Qué desubicado está el Presidente de la FIFA! En unas declaraciones sobre el tema de la igualdad de paga para las mujeres en el fútbol, a Gianni Infantino se le ocurrió decir que las mujeres deben escoger las batallas correctas y convencernos a nosotros los hombres'. Un comentario totalmente condescendiente y machista, a solo horas de la final de la Copa Mundial femenina, este domingo. Las mujeres no tienen que convencer a nadie y no deberían tener que batallar para que se les haga justicia en lo que se refiere a su paga en el trabajo que sea. Siendo padre de 4 hijas, uno pensaría que él debía ser el primero en luchar contra la desigualdad salarial y para darle su verdadero lugar a las mujeres en todos los campos", escribió sobre las recientes palabras de Infantino. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muy molesta, mostró todo su apoyo a las jugadoras y argumentó su posición con datos. "Para que tengan idea, hoy en día las jugadoras de soccer profesional ganan solo 25 centavos por cada dólar que gana un jugador hombre en la Copa Mundial. Y eso se logró después de años de batalla porque en la Copa Mundial del 2019 las mujeres solo ganaban 8 centavos por cada dólar que ganaban los atletas masculinos", prosiguió. Y concluyó. "Ciertamente el soccer de los hombres tiene más audiencia y, por ende, produce muchísimo dinero más, pero la FIFA tiene el poder y la plata para hacer lo correcto y buscar mayor equidad." Una opinión que fue aplaudida por unos, pero muy criticada por otros, quienes se mostraron en contra de sus argumentos por considerar que el fútbol de mujeres no mueve las masas que el de los hombres. Igual, María Celeste se mantuvo firme y defendiendo la posición más justa en su opinión.

