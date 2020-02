¡Telemundo está de luto! María Celeste Arrarás y otros rostros de la cadena lamentan muerte de compañero de trabajo La titular del programa Al rojo vivo fue la encargada de dar a conocer la triste noticia a través de sus redes sociales. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Telemundo amaneció este domingo de luto. La cadena de habla hispana perdió a un pilar fundamental de uno de los programas estrella de la casa: Al rojo vivo. La encargada de dar a conocer la triste noticia a través de sus redes sociales fue la titular del show de variedad de informaciones, María Celeste Arrarás, quien no tardó en lamentar la pérdida. “Nunca olvidaremos tu sonrisa querido Ari. Te nos fuiste antes de tiempo y te voy a extrañar”, escribió la periodista y presentadora puertorriqueña a través de su perfil de Instagram. Ari, como lo llamaban cariñosamente sus compañeros, era el director de estudio de Al rojo vivo y, según informó Arrarás, ‘falleció inesperadamente’ la madrugada del domingo. “Fue un excelente amigo y profesional. Todo un caballero”, destacó María Celeste. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reportera del citado programa de Telemundo, Azucena Cierco, no tardó en reaccionar conmovida a la triste noticia, al igual que su compañero Rodner Figueroa. “No puedo creerlo Mary. Si el jueves me estaba cargando por mi pie roto. Mi Griego. Tengo el corazón partido”, escribió la periodista y presentadora mexicana en Instagram. “Descansa en paz Ari. Gracias siempre por tu sonrisa y optimismo”, expresó por su parte Rodner. Aunque no forma parte de Al rojo vivo, Carolina Sandoval, la carismática panelista del programa Suelta la sopa (Telemundo) también recibió con mucha tristeza la noticia. “¿Qué es esto? Me dio un beso en el pasillo el viernes como siempre saludando amable. Diossss”, lamentó la periodista de origen venezolano en las redes sociales. Advertisement

