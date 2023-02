María Celeste Arrarás se muestra indignada y explota: "¡Es el colmo!" La periodista compartió sin filtro su malestar ante ciertas informaciones y noticias. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dedicada a la comunicación por varias décadas, María Celeste Arrarás siempre se muestra al día de la noticia, informando, compartiendo y también opinando sobre lo que sucede y de lo que es testigo. Esta semana el mundo se conmovía ante una de las catástrofes naturales más trágicas de los últimos tiempos: los terremotos en Turquía y Siria. Un temblor de un impacto tal, que roza la cifra de 10 mil muertos. Ante una situación así, la periodista, testigo de lo que se estaba hablando en las redes ese mismo fatídico día, expresó sin filtro alguno su sentir. Lo hizo en Instagram, sin importar las reacciones que provocaría. María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás opina sobre la información actual | Credit: IG/María Celeste Arrarás "El mundo pendiente del trágico terremoto en Turquía y aquí solo se habla del dichoso globo chino", publicó en un mensaje en blanco y negro. A lo que añadió en su pie de foto: "O de la cara de Ben Affleck en los Grammy... que va". Además, siempre al día de lo que sucede, la periodista de CNN no tuvo reparo alguno en compartir otra noticia que le indignó especialmente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Es el colmo!", escribió. María Celeste se hizo eco del cambio de precio en las salas de cine de AMC dependiendo del asiento que elijas. "Ahora los asientos en el cine costarán más según su ubicación en el teatro", compartió notablemente molesta. Bajo los apelativos de Value, Standard y Preferred, las zonas de los asientos quedarán divididas y adquirirán un coste distinto. "Los de la sección 'preferred' serán los más costosos, seguidos por los 'standard', ubicados a los lados. Los que estén dispuestos a desnucarse en las primeras dos filas podrán pagar los asientos 'value', que serán los más económicos. ¿Cómo la ven?", preguntó todavía sorprendida con la noticia. María Celeste, quien cuenta con casi 2 millones de seguidores en Instagram, vuelve a alzar su voz para informar y no quedarse callada ante lo que considera incoherente, digan lo que digan.

