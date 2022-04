María Celeste Arrarás y su hija Lara lucen adorables usando el mismo vestido floral Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Maria Celeste Arraras boda cartagena colombia hija vacaciones Credit: Maria Celeste Arraras IG Madre e hija tienen el mismo gusto en cuestiones de moda. Empezar galería ¡Bienvenida a Colombia! La periodista María Celeste Arrarás empacó maletas y se trasladó a Cartagena, Colombia, para disfrutar de unos días de vacaciones. "Explorando Cartagena. Me recuerda muchísimo a mi querido Viejo San Juan", escribió en el pie de esta foto, donde la vemos dando un paseo por la Ciudad Vieja amurallada. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Foto del recuerdo Además de relajarse unos días en la ciudad portuaria en la costa caribeña de Colombia, Arrarás también se dio cita a la boda de su 'querida amiga' Cheryl López. 2 de 7 Ver Todo Looks de impacto Maria Celeste Arraras boda cartagena colombia hija vacaciones Credit: Maria Celeste Arraras IG La conductora puertorriqueña no estuvo sola, ya que estuvo acompañada de su hija Lara Giuiliana Arvesu. Además, madre e hija lucieron hermosísimas en la boda y hasta optaron por vestirse iguales. "Cuando nos gusta el mismo vestido y tu hija te propone…'¿por qué no vamos vestidas iguales?'. ¿Quién se puede negar? De chiquita no quería y ahora sí. ¡Listas para la boda!", María Celeste. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Viva el amor Maria Celeste Arraras boda cartagena colombia hija vacaciones Credit: Maria Celeste Arraras IG María Celeste compartió varias fotos de la ceremonia religiosa. 4 de 7 Ver Todo Buenas amigas Maria Celeste Arraras boda cartagena colombia hija vacaciones Credit: Maria Celeste Arraras IG Aquí vemos a la periodista tomándose una foto del recuerdo junto a la novia. "Te quiero". 5 de 7 Ver Todo Pura diversión Maria Celeste Arraras boda cartagena colombia hija vacaciones Credit: Maria Celeste Arraras IG Luego de jurarse amor eterno, la pareja organizó tremenda fiesta en las calles de Cartagena. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡A bailar! Maria Celeste Arraras boda cartagena colombia hija vacaciones Credit: Maria Celeste Arraras IG Los invitados gozaron y bailaron a ritmo de pegajosas canciones. ¡Felicidades! 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

