María Celeste Arrarás hace reveladora confesión sobre lo que vivió en Miss Universo La periodista compartió un dato desconocido para muchos del certamen de belleza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su veteranía en los medios, especialmente, en televisión, hace que María Celeste Arrarás hable con conocimiento de causa. En este caso, del tema de Miss Universo, el cual ha vuelto a abordar tras su paso por el programa El gordo y la flaca. Su afirmación en redes asegurando que la elección de este año había sido "pésima", ha sido tan aplaudida como cuestionada, así que la prestigiosa periodista no ha tenido problema alguno en salir a la palestra y aclararlo todo frente al público. En esta sincera charla con sus compañeros Lili Estefan y Raúl de Molina, Arrarás compartió un dato, para muchos desconocido, de lo que pasa entre bambalinas del famoso certamen de belleza. Un hecho muy significativo que cambia las cosas. María Celeste Arrarás María Celeste con Zuleyka Rivera en Miss Universo 2006 | Credit: (Photo by Patrick McMullan/Patrick McMullan via Getty Images) Lo que la puertorriqueña contó a la audiencia del show de Univision lo vivió en primera persona durante sus dos participaciones como jurado del evento en 2003, cuando ganó Amelia Vega, y 2006, con Zuleyka Rivera como vencedora. Un dato revelador que, al no conocerse, ha llevado a conclusiones equívocas sobre algunos resultados. "La última pregunta, señores, no cuenta... En ningún certamen... es que no hay tiempo. Ellas entran caminando, dan su última pasarela, y durante ese momento los jueces tenemos las instrucciones de votar porque si no, no hay tiempo a dar los resultados... Ellas desfilan, votamos y mientras van contestando esa última pregunta, se llevan los resultados de los jueces que son electrónicos ahora, y los van tabulando y verificando la firma independiente que contrata el concurso todos los años", resaltó. "Tú puedes decir un disparate y ganar". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN María Celeste está convencida de que el resultado está muy ligado con el jurado. "Tuvo que ver con la composición del jurado, cuando quieras saber cuál va a ser la elección, mira al jurado, en su gran mayoría, creo que eran 6 estadounidenses... Si votan agresivamente, ninguna de estas dos mujerones latinas iban a ganar", añadió. La periodista tiene claro que las candidatas latinas "estaban mucho mejor preparadas y eran mucho más bonitas, eso lo sabe el mundo entero", insistió orgullosa. Además, María Celeste hizo una propuesta para evitar polémicas en los futuros encuentros de Miss Universo. "Yo quisiera que a todas las mujeres le quitaran la cinta del país para que la gente vote por la belleza, y al final le pones la corona, la cinta y gran sorpresa. Aquí no es cuestión de que sea de donde sea, sino quién es la que está mejor calificada y que cuando entres a una habitación todas las miradas se volteen y digas, 'wow, esa es Miss Universo'", concluyó. ¡Ahí queda la interesante propuesta!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image María Celeste Arrarás hace reveladora confesión sobre lo que vivió en Miss Universo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.