María Celeste Arrarás hace realidad sueño de su hijo Julián La reconocida periodista explicó que se trata de "su regalo de graduación, que se lo merece porque estudió mucho". Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María Celeste y su hijo María Celeste Arrarás y su hijo Julián | Credit: Instagram María Celeste Arrarás Su despido de Telemundo en agosto de 2020 marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de María Celeste Arrarás. La extitular del programa Al rojo vivo (Telemundo) nunca había tenido tanto tiempo como ahora para estar con sus hijos y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. "Todavía estoy en la etapa en que estoy disfrutando tener un poquito de asueto, un poquito de tiempo para mí de calidad de vida. El tener esa calidad de vida de estar con mis hijos, de poderme amanecer viendo una serie con mis hijos hasta las cuatro de la mañana sin preocuparme de que me toca despertar a las seis para empezar a indagar sobre las noticias del día, duermo 8 horas al día, o sea no te puedo explicar mi vida… Tengo una paz y una tranquilidad", compartía Arrarás en una reciente entrevista con el programa ¡Siéntese quien pueda! (UniMas). "La gente me dice qué bien te ves, qué te has hecho. ¿Qué me he hecho? Que no tengo estrés". María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás | Credit: Instagram María Celeste Arrarás Precisamente, el no tener que estar diariamente frente a las cámaras de televisión ha permitido a la reconocida periodista puertorriqueña poder disponer de su tiempo como desee. Este lunes, Arrarás compartió a través de sus historias de Instagram que estaba a punto de tomar un vuelo hacia un lugar "muy pero que muy lejano" en compañía de su hijo mayor, Julián, de 25 años, para hacer realidad un sueño que tenía el joven. María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás | Credit: Instagram María Celeste Arrarás "Siempre ha tenido la ilusión de visitar ese lugar", aseveró. La periodista explicó que se trata de "su regalo de graduación, que se lo merece porque estudió mucho y se graduó con honores, y aunque su graduación fue hace mucho no es sino hasta ahora que podemos hacer este sueño para él realidad". "Eso me tiene muy entusiasmada saber que voy a ser parte de este momento tan especial en su vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Horas más tarde, recién aterrizada en el país, Arrarás reveló el destino del viaje. María Celeste Arrarás Credit: Instagram María Celeste Arrarás "Acabando de llegar a Tokio con Julián. Sueño hecho realidad para mi hijo mayor, que estudió Computer Science y japonés", compartió desde su perfil de Instagram.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image María Celeste Arrarás hace realidad sueño de su hijo Julián

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.