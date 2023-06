María Celeste Arrarás: "Siempre he sido promotora de que mis hijos estén con su papá" La reconocida periodista se divorció del padre de sus hijos cuando Lara, Julián y Adrián eran muy pequeños. "Por un momento dado yo me sentía que el mundo se acababa", se sinceró recientemente en el pódcast de Rodner Figueroa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María Celeste María Celeste Arrarás y sus hijos | Credit: Mezcalent; Instagram María Celeste Arrarás Rodner Figueroa tuvo una invitada de lujo en el más reciente episodio de su pódcast 'Cara a cara con Rodner': María Celeste Arrarás. La reconocida periodista habló con el fashionista venezolano sobre cómo se reinventó tras salir de la televisión y del programa que creó, Al rojo vivo (Telemundo); pero también de sus amores y desamores. Uno de lo momentos más difíciles que vivió respecto a esto último fue su divorcio del padre de sus hijos. "Yo me sentía que el mundo se acababa, por un momento dado yo me sentía que el mundo se acababa", reconoció. "Me acuerdo como si fuera hoy porque ese dolor es un dolor que a ti se te queda en el cerebro, y me acuerdo yo ir a trabajar a Telemundo con aquella situación, con aquellos tres niños en pañales, con mi marido que se fue y se casó con otra a los dos o tres meses, con mi trabajo a tiempo completo…". María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás y sus hijos | Credit: Instagram María Celeste Arrarás "¿Crees tú que tu trabajo te hizo fracasar en tu matrimonio?", le preguntó Rodner. "No creo que fue el trabajo porque el trabajo también fue un atractivo muy grande cuando empezamos la relación, él sabía en lo que yo me estaba metiendo", aseveró. "Yo creo que en el momento en que eso pasó, pasó porque yo estaba en una transición en que, número 1, estaba entrando en un trabajo nuevo que requería casi 16, 18 horas diarias mías durante varios meses –aunque eso no lo justifica–, estábamos construyendo una casa, yo acababa de dar a luz a mi hija Lara y acabábamos de adoptar a mi hijo Adrián –estaban los tres en pañales–, yo quería ser como todas las mamás en ese momento –yo ya sé que eso no es lo ideal–, la mamá perfecta que manda tarjetitas de Navidad… Estuve muy ocupada tratando de ser la mamá, esposa y profesional perfecta que siempre hay una parte por donde falla la cosa". María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás | Credit: Instagram María Celeste Arrarás Sin ayuda económica María Celeste contó que tras su divorcio estuvo un tiempo sin recibir ayuda económica del padre de sus hijos. "Yo después eso lo pedí en Corte y lo gané obviamente, pero fueron años difíciles en los cuales tú tienes que seguir adelante", se sinceró. "No te puedes estar quejando ni llorando sobre leche derramada porque a cierta hora los niños tienen que comer, a cierta hora los niños tienen que ir a la escuela y esa escuela hay que pagarla y eran escuelas buenas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es un buen papá La periodista señaló que "siempre ha sido promotora" de que sus hijos estén con su papá "porque es un papá muy querido y es un buen papá". "Y el que tengan el papá los enriquece a ellos, les enriquece su vida sentimental y hace que ellos sean mejores en comprender las relaciones y la naturaleza de las relaciones", destacó.

