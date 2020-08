DIGITAL COVER: María Celeste Arrarás habla en exclusiva

Si me oyes la voz, el entusiasmo no se finge [pero] no te lo voy a pintar [que fue] color de rosa. Esta mañana [que] me desperté y me vi que no tenía que leer 800 periódicos, que no grabé las noticias, que no tenía que cambiar de canal para verlo todo porque no tenía mi llamado editorial con todo el team [para] decir las cosas que tenía para el show… [El no sentir] esa energía, esa adrenalina, de repente dije: ‘¿qué es esto?’. Me sentí con el pecho apretado, me puse a arreglar mi cocina, a lavar platos y agarré a mi perro y me lo llevé a pasear tres veces. Él me [miraba] como diciendo: ‘¿es mi cumpleaños?’. Él estaba muy feliz.