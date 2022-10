La fuerte confesión de María Celeste Arrarás: "Su alma estará en la oscuridad" La periodista compartió una lección de vida fruto de su experiencia con la que volvió a impactar a su público. Una maleta ha sido la responsable de esta reflexión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María Celeste Arrarás es conocida, además de por contar qué es lo que pasa en el mundo, también por decir las cosas tal y como son. Incluidas las que competen su vida. La periodista ha vuelto a dejar a su público sin palabras con su último artículo Una brújula para la vida, como parte de su columna Así lo veo... Reflexiones de María Celeste. Su nueva entrega es una carta abierta de su corazón en la que comparte, sin filtro alguno, una de las lecciones más fuertes e importantes que le han dado los años, sus experiencias y su carrera. Recién llegada de un viaje a Irlanda, esta ha sido su reflexión. María Celeste Arrarás Credit: IG/María Celeste Arrarás La culpa la tiene una maleta. "Yo viajo con una sola maleta que ha sobrevivido las tormentas que se me han cruzado en el camino. Es liviana porque sólo llevo lo esencial y porque he tirado por la borda todo lo que me pueda retrasar", arranca su artículo. Unas palabras que adentran al lector al tema principal: ¿Qué es lo verdaderamente importante en la vida y qué no merece la pena? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La búsqueda de fama y fortuna no les traerá felicidad. Puede que vean su nombre escrito en luces, pero su alma estará en la oscuridad. Puede que estén rodeados de muchos, pero se sentirán tan solos como en una isla desierta", aseguró en primera persona, siendo esta una de las reglas de oro que rige su existencia. Son muchas las cosas que ella ha dejado atrás: "Nada demora más nuestro viaje que cargar con odio y resentimiento pues ambos son como piedras muy pesadas", escribió la puertorriqueña. "También hay que dejar atrás los prejuicios, que sólo sirven para distorsionar la visión. Los prejuicios son falsos espejismos en el horizonte que tratan de engañarnos para que cambiemos el rumbo". También animó a todos a que empaquen siempre en su maleta de viaje la felicidad que les producen las cosas buenas y, sobre todo, las relaciones que enriquecen y no restan. "Al final del viaje, lo que verdaderamente importa es estar en paz con nosotros mismos y saber que durante todo el camino hicimos lo correcto", indicó, entre otras muchas cosas de lo más enriquecedoras, en su exitosa columna.

