¡Deslumbrante! María Celeste Arrarás impacta al publicar foto suya en la escuela secundaria La presentadora puertorriqueña compartió una foto del recuerdo en Instagram y dejó a muchos boquiabiertos. ¡Mira cómo lucía María Celeste Arrarás en la escuela secundaria! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir María Celeste Arrarás deslumbró a muchos al compartir una foto suya cuando estudiaba en la escuela secundaria en Puerto Rico. La presentadora de 60 años sacó esta hermosa imagen en blanco y negro del baúl de los recuerdos, celebrando esta inolvidable etapa de su vida. "Unas elecciones que se celebraron hace muchas lunas atrás cuando me postulé para la vicepresidencia de mi clase en secundaria. Nosotras mismas hacíamos los afiches de campaña, la plataforma y los discursos. ¡Ganamos!", escribió la galardonada periodista. Muchos de sus seguidores la llenaron de piropos. "Qué belleza, Dios te bendiga", escribió una. "No ha cambiado esa carita", opinó otro admirador. Algunos hasta la motivaron a incursionar en la política. "Eres joven, la política te espera como gobernadora de Miami, alcalde o lo que quieras, tendrías mucho apoyo", comentó una admiradora. "¡Buena idea! Quizás puedas postularte y ser parte de la política, necesitamos diversidad", escribió otra. Arrarás compartió otra foto reciente vestida muy elegante con el mensaje: "Dando pasos para alcanzar las próximas metas. Y siempre con ustedes a mi lado". Si bien muchos esperan ansiosos su regreso a la televisión, la carismática puertorriqueña ha estado disfrutando su nueva etapa como mánager de su hijo Adrián Vadim en su exitoso debut como cantante. ¿Nos sorprenderá postulándose a algún cargo político? ¡Tendría nuestro voto!

