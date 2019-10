María Celeste Arrarás explota contra famosa periodista que pone en duda su reputación por entrevistar a Sarita, la hija de José José La profesionalidad de la conductora de Al Rojo Vivo fue puesta en duda por Paty Chapoy y su programa Ventaneando. Así se defendió y les contestó María Celeste en directo. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Su trabajo, como el de cualquier periodista, es el de ir detrás de la noticia y la actualidad. Y así lo hizo. En medio de toda la polémica alrededor de la muerte de José José, María Celeste Arrarás tuvo la oportunidad de entrevistar a Sarita Sosa, la hija del fallecido cantante en su programa Al Rojo Vivo, un hecho por el que fue juzgada por algunos de sus compañeros de profesión y por las redes sociales. Todo ocurría en el programa Ventaneando presentado por Paty Chapoy. En este espacio ponían en duda la profesionalidad de la periodista por supuestamente posicionarse de un lado en esta guerra familiar. Al sentirse juzgada, la puertorriqueña se defendió de las acusaciones con fuerza y con su verdad. “Yo no estoy tomando partido a favor de Sarita, no solamente no le pagamos sino que ella tampoco pidió dinero, contrario a lo que se ha dicho”, aclaró ante todo lo que se ha venido contando de esta charla que le ha valido un aluvión de comentarios negativos. El espacio dio a entender no sólo que podrían haberle pagado a Sarita sino que existía un pacto para hacer esa entrevista desde hace tiempo. Muy molesta Arrarás se defendió y puso las cosas sobre la mesa. “¿Cómo iba a tener un pacto si nadie sabía que José José se iba a morir? Por lo menos yo no lo sabía”, aseguró contundente. De sobra es conocida la bonita relación que la conductora siempre ha tenido con el artista y su familia, pero de ahí a tener tratos de favor, nada que ver. El programa mexicano le criticó que hubiera sido tan suave con Sarita y dio a entender que las preguntas fueron elegidas por la protagonista, algo que María Celeste no consintió en lo absoluto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “No voy a permitir que ninguno de ustedes insinúe que yo soy el tipo de periodista que se compromete con entrevistados antes de ir al aire. Esto ni en mi programa ni conmigo sucede”, expresó indignada. Desde la redacción de Al Rojo Vivo se ha seguido informando sobre el caso de José José e incluso también se entreviston a sus otros dos hijos José Joel y Marysol, dando las dos versiones de los hechos. Pero sin duda la mejor noticia de todas se dio hace unas horas con la reconciliación de los hermanos que pone, al menos por ahora, punto final a esta guerra, para poder darle la merecida despedida al Príncipe de la Canción. Advertisement EDIT POST

