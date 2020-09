¡Mom-manager! María Celeste Arrarás 'estrena' profesión tras su salida de Al rojo vivo La galardonada periodista puertorriqueña está dedicada en cuerpo y alma al inminente lanzamiento como cantante de su hijo Adrián pautado para el 25 de septiembre. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si alguien creía que María Celeste Arrarás iba a tomarse unos merecidos meses de descanso tras casi dos décadas al frente del veterano programa Al rojo vivo se equivocaba. La periodista puertorriqueña de 59 años no ha parado de hacer cosas desde que a principios de agosto pusiera punto final a su etapa como uno de los rostros más reconocidos de Telemundo. "Las horas del día no me dan para tantas cosas que estoy tratando de hacer para mantenerme ocupada y para hacer cosas que no podía hacer cuando estaba todo el tiempo ocupada con mi antiguo trabajo", aseguró este martes Arrarás a través de sus redes sociales. Pero, sin duda, lo que más está llenando en este momento su tiempo es su dedicación al inminente lanzamiento como cantante de su hijo Adrián pautado para el 25 de septiembre. "Estoy hecha una mom-manager", aseveró la periodista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me lo estoy disfrutando increíblemente, estoy aprendiendo mucho de la industria de la música, todo por él, todo porque él tenga un lanzamiento exitoso", agregó Arrarás. Él va a cantar en inglés. Se va a presentar en programas en español también pero sus tres canciones son en inglés. Son tres canciones bien diferentes para que la gente vea su versatilidad. - María Celeste Arrarás La galardonada presentadora ha estado durante estas últimas semanas pendiente de todo lo que engloba el lanzamiento musical de su hijo, desde la filmación de sus videos musicales, hasta coordinando la estrategia de promoción en los diferentes medios de comunicación. "Estoy bien contenta con eso. Ya le hemos hecho fotos, ya tenemos todo el plan de medios, ya tenemos todo el plan de lo que va a ser su presentación en diferentes programas de televisión. Ha sido una labor en equipo de mucha gente que quiere que a Adrián le vaya bien y sobre todo él ha puesto mucho de su parte. Yo lo he visto en las últimas semanas crecer, que eso me tenía preocupada cuando llegara el gran momento si él iba a poder afrontar, y yo creo que sí, yo creo que lo va a poder hacer, lo va a hacer bien, se siente seguro y ciertamente su amor por la música y su pasión por esta carrera es lo más importante", aseveró la periodista. Él está estudiando, él continúa en la universidad porque no se puede uno confiar demasiado en que una cosa va a salir a la perfección como uno la quiere y por ende siempre tiene que tener esa opción en el tablero. - María Celeste Arrarás En paralelo a su nueva faceta como mánager de su hijo, María Celeste también ha estado trabajando en temas que tienen que ver con su carrera profesional. "Cosas que siempre me han gustado hacer y que a lo mejor no tenía el tiempo para hacerlas, como por ejemplo saben que hice El secreto de Selena y estaba trabajando en otra mini serie que ahora voy a poderla desarrollar mejor para ver si se da ese proyecto que me encantaría".

