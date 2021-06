"Yo sí te puedo decir que yo no soy chocolate para gustarle a todo el mundo y a través de mi carrera yo he tenido jefes y colegas que los he adorado y me han adorado y otros que no les he caído tan bien, otros que no les he caído bien pero me respetan, o sea varían las ecuaciones en las relaciones interpersonales. Pero siempre había trascendido que con todos mis defectos y virtudes siempre he sido una superempleada, devota, comprometida con la compañía que trabajo, que me quemo las pestañas, que doy el todo por el todo, que soy supercompetitiva, que mato por ser número 1 y ganar y que soy muy buena compañera, entonces yo creo que eso trascendió siempre y por eso fue que estuve tantos años", respondió Arrarás.