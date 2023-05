María Celeste Arrarás comparte desde Madrid su nuevo sueño cumplido Después de unos días en las playas de Roatán, Honduras, la periodista ha viajado a la capital española donde ha hecho realidad otra gran ilusión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Primero estuvo en Japón con su hijo Julián, después pasó unos días de ensueño en las paradisíacas playas de Roatán, en Honduras y tras llegar a Miami, María Celeste Arrarás volvió a hacer las maletas para aventurarse en un nuevo viaje que le ha llevado a cumplir un gran sueño en su vida. ¿Cuál es ese destino en Europa donde está viviendo una experiencia única? La conductora puertorriqueña se encuentra en Madrid desde donde ha mostrado, no solo algunos de los rincones más bonitos de la capital española, sino que también ha contado la ilusión que por fin se le hizo realidad. María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás | Credit: IG/María Celeste Arrarás En sus historias de Instagram mostró su llegada a La Caja Mágica, el espectacular estadio donde, desde el pasado 24 de abril hasta el 7 de mayo, se está celebrando la reconocida Mutua Madrid Open de Tenis. María Celeste, toda una aficionada al deporte, ha estado en varios eventos de esta especialidad, sobre todo en Miami, donde vive. Pero contaba con grandes ganas de viajar hasta España y poder presenciar este evento en primera persona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás en la Mutua Madrid Open de Tenis | Credit: IG/María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás | Credit: IG/María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás | Credit: IG/María Celeste Arrarás Por fin lo ha conseguido. "Valió la pena cruzar el Atlántico", escribió junto a la imagen de uno de los jugadores golpeando la pelota con su raqueta en la arena. También escribió eso de "bucket list" y un check o marcador verde con el que se anota otro sueño logrado. Acompañada de amistades, María Celeste se mostró de lo más feliz y sonriente de poder disfrutar de una de sus grandes pasiones: el tenis. Aprovechando su paso por Madrid, ciudad a la que su gran amigo Raúl de Molina adora, seguro que disfrutará de su gastronomía y algunos de sus lugares más especiales.

