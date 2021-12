María Celeste Arrarás comparte duro episodio de su vida: "Me dejó en Navidad por otra mujer" Con motivo del cierre de año, la respetada periodista abrió su corazón y dio a conocer con naturalidad las razones por las que no le encanta el 31 de diciembre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rendirse no es precisamente una opción para María Celeste Arrarás. La vida, como a todos, le ha dado sus disgustos, pero ella siempre los recibe como lecciones para crecer y ser aún mejor. Con motivo del fin de año, la periodista ha querido poner un broche de oro en su blog Así lo veo... Reflexiones de María Celeste contando las razones por la que no es muy buena amiga del 31 de diciembre. En sus 61 años ha tenido capítulos buenos y malos, pero sin duda hay uno que, aunque ya superado, se hace imposible de olvidar. Natural y, sobre todo, sincera, la comunicadora no tuvo reparo en contarlo incluso con un toque de humor. "Podría decirles como excusa que ese último día del año me recuerda cuando el padre de mis hijos me dejó en plena Navidad por otra mujer y regresó a casa el 31 de diciembre", arranca esta columna escrita desde el corazón. María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás, exconductora de Al rojo vivo (Telemundo) | Credit: Mezcalent "Bueno, en realidad yo pensé que regresaba arrepentido cuando lo vi entrar por la puerta, pero pronto dejó claro que solo había venido de pasada a buscar calzoncillos porque esa noche iba de fiesta con ella", continúa su relato. Así, sin filtros ni máscaras, María Celeste relató cómo esa Navidad se quedó compuesta y casi sin esposo. Muy duro y triste. Pero contaba con la medicina fundamental para curar esas heridas de guerra: sus hijos y su perritos. "Como se imaginan fue una despedida de año negra, pero encontré confort metiendo a mis tres hijos a mi cama, que para ese entonces todos usaban pañales…¡y hasta mis perros acabaron acurrucados con nosotros! Apague las luces y mi cuarto solo quedó iluminado por la pantalla del televisor. Así vi caer la bola de Times Square", expresó. ¿Qué mejor compañía que los grandes amores de su vida? La puertorriqueña con casi 4 décadas en la pequeña pantalla ha visto y vivido muchas formas de despedir el año. Desde las nevadas montañas de Apen junto a Gloria y Emilio Estefan, en la estrambótica ciudad de Dubai e incluso desde Times Square, desde donde transmitió en vivo la llegada del nuevo año para la NBC. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ha vivido situaciones de lo más variopintas desde diferentes rincones del mundo y aún así el 31 de diciembre no es precisamente su día, como tampoco lo es San Valentín. Pero eso le dura poco, en cuanto llega el 1 de enero se vuelve a "programar para realmente darle la bienvenida al nuevo año con mucha esperanza y entusiasmo", aseguró. María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás | Credit: Instagram de María Celeste Arrarás Una fuerza, una pasión y una alegría que transmite en todo lo que hace, en su trabajo como periodista, madre y mujer. "Aprovecho para desearles que este año 2022 sea mejor que todos los anteriores y que todo lo que secretamente desean, se les haga realidad". ¡Igualmente para ti y los tuyos!

