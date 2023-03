María Celeste Arrarás cuenta emocionada lo que le pasó tras su regreso a Telemundo Todavía con la emoción en su voz y su rostro, la periodista compartió con todos la maravilla que vivió poco después de estar en la que fue su cadena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana María Celeste Arrarás acudía por primera vez a Telemundo desde de su despido en agosto del 2020. Las imágenes hablan por sí solas, fue como llegar a casa. Con una sonrisa espléndida, la periodista sorprendía al equipo de La mesa caliente durante el festejo de su primer aniversario en antena. Un momento televisivo que hizo las delicias de los espectadores del show. Sin duda, un regalo para la audiencia y también para los allí presentes al ver reunidas a las primeras damas de la pantalla chica en la cadena hispana de Estados Unidos. Sin embargo, lo mejor llegaría después. Agotada pero feliz, María Celeste compartía un mensaje entrañable donde contaba lo que vivió tras el emotivo encuentro. Un suceso que representa la mayor de las alegrías para la comunicadora. María Celeste Arrarás y Myrka Dellanos María Celeste Arrarás y Myrka Dellanos | Credit: María Celeste Arrarás cuenta emocionada lo que le pasó tras su regreso a Telemundo La presentadora puertorriqueña publicó en sus redes un video que grabó el día anterior pero que el cansancio de tantas emociones, trabajo y demás, le impidieron colgar a tiempo. "Anoche me quedé profundamente dormida antes de subir este videito que grabé para usttedes. Así que tarde pero seguro, aquí les va", adelantó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El contenido revela el gran premio recibido por la presentadora, uno que va más allá de una estatuilla, diploma o reconocimiento formal, y que, a ella, le inyecta de energía para seguir dándolo todo frente a la pantalla chica. "Como saben, hoy estuve por primera vez después de tres años en Telemundo, por un día, como invitada especial sorpresa en La mesa caliente para celebrar al cuarteto que hoy cumple un año de aniversario en la tele, y quise estar allí para felicitarlas y desearlas suerte para los años que vienen", arranca su video. Arrarás se mostró emocionada al contar lo que sucedió más tarde de su aparición. "Lo importante de todo esto es que a raíz de todo eso publiqué en las redes, he estado leyendo sus mensajes y me enternece saber que me quieren tanto, casi tanto como yo a ustedes, que no me olvidan, que me apoyan en todo y que siempre tienen algo lindo que decirme, yo los leo, y los quiero, y me siento eternamente agradecida. Y antes de acostarme a dormir quería decirles eso", expresó todavía conmovida del aluvión de gestos bonitos hacia su persona. Así fue. Las redes se volcaron con ella dedicándole todo tipo de halagos y adjetivos positivos sobre su presencia en televisión, su trayectoria y su maestría como periodista. Cientos de mensajes que muestran el cariño y la admiración presente en tantos hogares.

