Hijo de María Celeste Arrarás sufrió traumático episodio que casi le cuesta la vida: "No puedo verlo" La periodista reveló uno de los momentos más duros que le ha tocado vivir como madre. "La historia que toda persona debe leer de cómo le salvé la vida a mi hijo Julián". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las grandes comunicadoras en la televisión hispana de Estados Unidos, pero por encima de todos los éxitos frente a la pantalla chica, María Celeste Arrarás es madre. Ese es el premio que más orgullosa exhibe allá donde va. Un papel que, inevitablemente, además de momentos buenos y llenos de alegría, también implica situaciones menos agradables y, en algunos casos, hasta preocupantes. En su última columna Así lo veo... Reflexiones de María Celeste, la puertorriqueña dio a conocer con lujo de detalles un episodio que jamás olvidará. Lo que pudo terminar como una tragedia en toda regla logró solucionarse gracias al instinto de madre y la intervención rápida de la comunicadora. El protagonista de esta historia, desafortunadamente no de ficción, fue su hijo Julián quien fue víctima de maltrato por parte de su niñera cuando él era apenas un bebé. María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás | Credit: IG/María Celeste Arrarás "Lo que sí no olvido es que una voz dentro de mí me decía que saliera corriendo de regreso a casa en ese mismo instante. Más que una sensación era como una certeza inexplicable", recuerda María Celeste del día que salió del cine a mitad de la película para regresar a casa. Algo en su interior la empujó a ello. Los últimos días su hijo Julián "vomitaba y vomitaba sin parar. Lo llevé al médico para ver si sufría de algún malestar estomacal o reflujo, pero no dábamos con la respuesta. A las seis semanas de nacido, era incapaz de comer sin vomitar después", explica en su exitosa columna. Mientras su ex Manny la miraba como si estuviera paranoica, ella seguía presintiendo que algo iba mal. Con el fin de averiguar qué pasaba e ir más allá, la presentadora tomó una decisión. "Contraté a una compañía de seguridad que instaló una cámara escondida en mi habitación, enfocada en la cuna del bebé", explica en estas líneas. Lo que ella y su pareja entonces vieron en esas imágenes era de una película de miedo. Si bien ya lo dio a conocer en su momento para denunciar este tipo de situaciones, es en este artículo donde comparte con más detenimiento la durísima realidad que le tocó ver con sus propios ojos. "No puedo verlo", le dijo a Manny, quien se dispuso a comprobar cada milímetro de las imágenes. "Es peor de lo que imaginabas", le contestó él al verlas. "... se ve cómo Ángela entra en la habitación, se acerca a la cuna, se agacha y le grita a Julián '¡Ya está bueno!', dándole un golpe con el puño cerrado tan fuerte que hizo estremecer su cuerpecito de solo 9 libras". María Celeste Arrarás y su hijos Julián, Adrián y Lara Credit: Instagram/mariacelestearraras SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El espeluznante testimonio sigue en este artículo con detalles escalofriantes que, a día de hoy, siguen doliendo al ser recordados. Afortunadamente, la pareja tomó cartas en el asunto e incluso recurrieron a la justicia para poner el caso en manos de los jueces. María Celeste cuenta cuál fue el desenlace y qué paso después con la pluma de una periodista pero, sobre todo, con el corazón de una madre. Hoy, Julián es un hombre feliz y exitoso que ha dejado este episodio atrás y que ama profundamente a su madre, su salvadora. Gracias por compartir esta historia que seguro puede ayudar a muchas familias.

