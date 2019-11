María Celeste Arrarás contesta a Ana Bárbara quien le pidió que rectificara por dar información incorrecta sobre ella La periodista puertorriqueña invitó a la cantante a su programa Al Rojo Vivo para dar su versión de los hechos y aclarar cualquier malentendido entre ellas. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de que Ana Bárbara cometiera una equivocación cantando el Himno Nacional Mexicano en la NFL, los medios informaron al respecto. A la cantante no le pareció bien cómo lo contó María Celeste Arrarás y así se lo hizo saber, pidiendo que por favor rectificara el dato sobre que habían sido varias equivocaciones pues, según la artista, tan sólo fue una. Ante tal video en sus redes sociales, la periodista no tuvo reparo en dar su opinión a quienes le preguntaron al respecto. En una entrevista con el programa de Youtube Chisme No Like, María Celeste aclaró todo con tranquilidad. "Nosotros dijimos que había cometido varios errores en esta segunda ocasión que lo había hecho y te soy sincera, los errores son mínimos", comienza su argumento. Unas equivocaciones que para quienes son muy patriotas no cayeron del todo bien. "Personas como Pepe Aguilar que dijo que cuando a ti te dan el honor de cantar el himno nacional tienes que hacerlo a la perfección", prosiguió Arrarás. Igualmente María Celeste aseguró que tampoco había que darle la mayor importancia y que son cosas que suceden cuando uno se deja llevar por el momento y la emoción. Por encima de todo dejó claro que ella no juzga ni opina, tan sólo informa y en este caso sus datos se basaron en prestigiosos periódicos del país que así lo reportaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para darle la oportunidad de réplica y, sobre todo, charlar sobre el asunto, la conductora tuvo el detalle de invitar a Ana Bárbara a su programa Al Rojo Vivo para conversar y aclarar cualquier confusión o malentendido. <div itemprop="video" itemscope itemtype="http://schema.org/VideoObject"><iframe src="//player.theplatform.com/p/HNK2IC/2mxjevxUwswE/select/media/guid/2304991196/4068123?ec=f&fwsitesection=telemundo_tve_embed_vod_whitelist&isEmbedded=true" width="" height="" frameborder="0" seamless="seamless" allowfullscreen="" class="" scrolling="no" resize="0" replace_attributes="1" name=""></iframe></div> La charla fue amena y respetuosa donde ambas demostraron que hablando se entiende la gente. María Celeste volvió a dar la cara y mostrar sus valores como periodista dando voz y micrófono a todos los sujetos de la historia. Advertisement

Close Share options

Close View image María Celeste Arrarás contesta a Ana Bárbara quien le pidió que rectificara por dar información incorrecta sobre ella

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.