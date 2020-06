"Ya está en el cielo". María Celeste Arrarás comparte con tristeza la pérdida de un ser muy especial La conductora de Al Rojo Vivo se mostró desolada al despedirse de uno de sus compañeros más fiel y especial en su vida. ¡Descansa en paz! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nos acompaña cada tarde en su programa estrella Al Rojo Vivo contándonos con detalle cada noticia, buena y mala. Siempre cercana con sus seguidores, María Celeste Arrarás colgó por un rato su papel de periodista para compartirnos algo muy triste que le ha sucedido estos días. Un miembro de cuatro patas de su hermosa familia les acaba de dejar. Con mucha pena pero también con muchísimo amor, la conductora despidió así a su amado Coco, su perrito mayor que por tantos años les ha acompañado a ella y a sus hijos y llenado de bendiciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy despedimos a nuestro “Coco” que por tantos años nos acompañó, nos protegió y nos trajo tanta alegría. Nos alivia saber que le dimos la vida que todo animalito merece, llena de salud, amor y mimos. Ya está en el cielo de los perritos", escribió emocionada junto a una preciosa imagen de ambos. De sobra es conocido el amor de María Celeste por los animales, sin excepción, y su campaña constante contra el maltrato de estos seres tan especiales que nos acompañan en nuestro día a día de forma tan fiel, convirtiéndose en parte esencial de nuestra familia. Tanto ella como sus tres hijos comparten su hogar con otros cuatro perritos, dos de ellos recién incorporados a la familia Arrarás, Archie y Apen, que nos divierten y enamoran con sus travesuras de todavía cachorros. La puertorriqueña es una de las muchas caras famosas que promueve la adopción antes que la compra. La cantidad de animales abandonados en centros y refugios sigue ascendiendo a cifras alarmantes, ellos esperan un hogar lleno de amor y, sobre todo, una segunda oportunidad. Nos unimos a este mensaje de María Celeste a quien enviamos todo el cariño tras esta difícil pérdida. Coco tuvo una vida larga y feliz así que se fue con la mochila cargada de buenos recuerdos. ¡Besos hasta el cielo campeón!

