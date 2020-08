María Celeste Arrarás comparte el emotivo reencuentro entre lágrimas de su hija con su perrito atropellado ¡Buenas noticias! Aspen salió estupendamente de la operación y por fin se ha reencontrado con Lara, la hija de la presentadora. Así de emotivo fue el encuentro entre la joven y el cachorrito. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hemos seguido esta historia desde el minuto número uno, por eso, ver recuperándose a Aspen, el perrito de la hija de María Celeste Arrarás que había sido atropellado hace días, nos llega de alegría. La presentadora nos ha ido dando el parte día a día de su evolución y finalmente nos ha mostrado con una emotiva grabación cómo ha salido de la operación. Y lo más esperado, ¡el encuentro con su mami humana Lara! Las lágrimas de emoción de la hija de la periodista y la ilusión del cachorrito al verla demuestran el profundo amor que ambos se tienen y que no se puede describir con palabaras. Unas imágenes que nos han llegado al corazón y nos han arrancado un buen puñado de lagrimitas, eso sí, de felicidad. Lo mejor de todo ¡es que Apen vuelve a casa! Si bien tendrá que seguir una rehabilitación para ponerse al cien por cien, su juventud y energía han ayudado a que la recuperación haya sido más rápida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Generosa, María Celeste compartió el momento en que el chiquitín sube al coche entusiasmado para estar con su compañera que, llorando con mucho sentimiento, no podía dejar de abrazarle. ¡Te quiero tanto", dijo Lara muy conmovida todavía. No han sido momentos fáciles pero todo ha salido bien y ahora toca cuidarlo y mimarlo como él se merece. A su llegada a casa, su otro hijo, Adrián, llegó a recibirles y cargó al peludito con delicaleza hasta la casa donde se entregaron en cuerpo y alma al 'bebé'. Lara incluso bajó el colchón de su cama para estar pegada a su príncipe y darle toda la atención necesaria. Unas imágenes que nos han llegado al alma por el gran amor que han brindado a este miembro tan querido de la familia. Porque eso es lo que son ellos, familia. "Nosotros somos amantes de los animales y vamos a tomar toda precaución para que él tenga la mejor recuperación", concluyó María Celeste feliz de este bonito desenlace. Un verdadero ejemplo de cómo hay que cuidar a los animales. ¡Un abrazo sincero para toda la familia y lametones para ti, hermoso Aspen!

