María Celeste Arrarás comparte la incómoda pregunta que tuvo que hacer a esta estrella La periodista puertorriqueña reveló a Erika De La Vega lo que que tuvo que preguntarle a este famoso cantante en pleno boom de su carrera. "Fue muy incómodo pero se la tuve que hacer". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque la mayoría de sus trabajos son más informativos y de temas noticiosos de carácter más serio, María Celeste Arrarás también sabe lo que es hacer preguntas sobre la vida privada a sus entrevistados. A lo largo de su amplia carrera le ha tocado afrontar situaciones de este tipo que reconoce no han sido precisamente de sus favoritas. Pero, como periodista, ha cumplido con su misión y con el encargo de sus jefes, independientemente de cual fuera el resultado. Durante su amena charla con Erika De La Vega en su espacio En defensa propia, la puertorriqueña compartió una anécdota que experimentó hace ya muchos años pero que en su momento le hizo sudar frío. Sus jefes le mandaron a entrevistar a uno de los artistas más internacionales del momento y le pidieron que le hiciese una pregunta muy personal. María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás | Credit: Instagram María Celeste Arrarás No fue un trabajo fácil, pero lo hizo. "Teníamos solamente 7 minutos para entrevistarlo y es muy difícil entrar, porque después que llevamos hablando más de una hora tú ya me puedes tirar cualquier pregunta porque ya están los motores calientes. Pero tú no puedes decir, 'oye, ¿eres gay?'. No se debe hacer eso, no se ve bien y no sería justo para él", expresó desvelando así la pregunta en cuestión que tenía que hacer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN María Celeste se refería a Ricky Martin, a quien la semana anterior a su entrevista Bárbara Walters le había preguntado directamente sobre su condición sexual. ¿Qué fue lo que le respondió en esta ocasión a su compatriota? Aunque la que fuera conductora y directora de Al Rojo Vivo hizo todo lo posible por darle la vuelta a la pregunta, y logró que no sonara tan fuerte, no logró que Ricky se sincerara. "Fue incómodo pero se la tuve que hacer", reconoció la comunicadora. "Se le hizo, dijo que no, no quiso contestar. Lo hizo cuando tenía que hacerlo a su debido momento, pero yo tenía que hacer la pregunta porque me habían dicho mis jefes que la tenía que hacer y segundo, porque era lo relevante, lo que todo el mundo estaba hablando en ese momento de él". A día de hoy, María Celeste y Ricky se profesan un gran cariño y respeto que ha ido creciendo con el paso de los años y sus carreras.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image María Celeste Arrarás comparte la incómoda pregunta que tuvo que hacer a esta estrella

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.