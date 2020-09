María Celeste Arrarás celebra los 60 años con un poderoso mensaje y el amor de los suyos La periodista ha compartido un emotivo mensaje en el día de su cumpleaños que ha emocionado a sus seguidores y que supone el comienzo de una nueva etapa llena de ilusión y entusiasmo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jovial, ilusionada y con un sinfín de cosas por hacer, así estrena María Celeste Arrarás la década de los 60. En el día de su cumpleaños, la respetada periodista ha querido dirigirse a su público desde primera hora de la mañana para mandar un mensaje cargado de sentimiento y corazón. Los últimos meses han estado lleno de acontecimientos pero lejos de venirse abajo, la comunicadora ha transformado un momento complicado en un camino de bendiciones y posibilidades. Está disfrutando del tiempo, que es oro, y acompañando a su hijo Adrian Vadim en su lanzamiento como cantante. Un regalo de cumpleaños que está por encima de cualquier cosa. Su trono televisivo está más que consolidado y así lo ha demostrado en sus casi cuatro décadas dedicada al medio. Hoy celebra la vida más que nunca con un brillo especial en sus ojos. "Ustedes son mi regalo", ha escrito la puertorriqueña junto a este video donde cuenta cómo se presenta este día tan especial. Sin duda, ella también es el regalo de quienes la quieren y admiran. Desde primera hora no ha parado de recibir mensajes de amor y cariño de familiares, amigos, conocidos y anónimos, que ha ido compartiendo emocionada en sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, sin duda, uno de los más especiales llega de la mano de Adrian. El joven cantante, que acaba de estrenar con gran éxito su tema "Space", ha dedicado unas preciosas palabras a su momager, quien además de haberle entregado todo su amor, está siendo su gran pilar durante la promoción de su primer trabajo musical. Trabajadora incansable, mujer luchadora y madre coraje donde las haya, le deseamos lo mejor en este y todos los días. ¡Muchísimas felicidades querida María Celeste, que sean muchos más!

