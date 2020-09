María Celeste Arrarás celebra el éxito de su hijo Adrian quien ha sorprendido y convencido con su talento La periodista se muestra orgullosa del duro trabajo de su hijo Adrian Vadim quien el próximo 25 de septiembre lanzará su nueva música en plataformas digitales y a nivel mundial. ¡Enhorabuena! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo lleva en la sangre. Pasión y amor por el trabajo bien hecho. A apenas unos días de lanzar sus nuevos temas en todas las plataformas digitales, Adrian Vadim bate récords en Instagram por superar los 30 mil seguidores que ya están deseando escuchar sus canciones al completo. Eso será a partir del 25 de septiembre y a nivel mundial. De momento ya nos ha dado una probadita a través de sus redes y la cosa pinta muy, pero que muy bien. Su voz ha convencido a sus seguidores que le han regalado un aluvión de piropos y adjetivos positivos por su talento y oído musical. Entre sus fans ya cuenta con dos grandes, Luis Fonsi y el mismísimo Carlos Vives, quienes no han dudado en desearle lo mejor al joven y apoyarle incondicionalmente al comprobar las ganas, la entrega y el gran trabajo desarrollado en su nuevo proyecto. Entre sus canciones está "Escape", de la que hizo esta minipresentación online junto a su productor y en la que demostró el color de voz tan particular y lleno de fuerza que posee. A su lado, como su seguidora más fiel y número uno, no puede faltar su madre, María Celeste Arrarás, quien está siendo otro de sus grandes pilares en estos momentos tan emocionantes para el joven. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Que bello acompañarte en este nuevo camino querido hijo Adrian. Si van a su cuenta de Insta pueden escucharlo en un ensayo improvisado interpretando su sencillo "Space", que habla sobre el doloroso momento en que la persona amada te pide 'espacio'", escribió orgullosa. A unos días del estreno de sus canciones, los interesados ya pueden preordenarlas si quieren en la página web del joven: www.adrianvadim.com. ¡Lo mejor de lo mejor en este emocionante lanzamiento, querido Adrian!

