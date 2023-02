María Celeste Arrarás y Carlos Adyan se encuentran tras la polémica de Miss Universo El joven conductor de En casa con Telemundo pasó este martes la tarde en compañía de la periodista y compartió los detalles a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Adyan Carlos Adyan; María Celeste Arrarás | Credit: Instagram (x2) A mediados de enero, María Celeste Arrarás y Carlos Adyan, el joven conductor de En casa con Telemundo, tuvieron un pequeño 'desencuentro' a raíz de los comentarios vertidos por la reconocida periodista sobre la elección de Miss USA, R'Bonney Gabriel, como la nueva Miss Universo. La extitular de Al rojo vivo mostró su descontento ante un supuesto comentario que Adyan hizo sobre ella: "Que el presentador de ese programa, por quien siempre he sentido un gran aprecio, diga que yo ataqué de una manera fea a la ganadora es un disparate. Simplemente me limité a decir que no ganó la más bella del certamen -algo con lo que millones de personas están de acuerdo". Y el conductor no tardó en reaccionar: "Que ella publique el video y lo vea antes de hablar. No dije nada fuera de lo normal, solo que los jueces hicieron su trabajo y que en su momento se respetó su decisión. Pero quieren hacer todo enorme cuando no hay nada". María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás | Credit: Instagram María Celeste Arrarás La controversia quedó ahí. Tal y como reconoció en su día el propio Adyan, todo se hizo más grande de lo que en realidad fue. La prueba está en la imagen que compartió este martes el conductor a través de las redes sociales en la que se le puede ver comiendo en compañía de la periodista. Carlos Adyan Carlos Adyan | Credit: Instagram Carlos Adyan "Pasando una tarde increíble con mi bella compatriota, la gran María Celeste Arrarás. Nos debíamos esta comida en Mofongo Restaurant. Se repetirá miles de veces más. Te quiero y te admiro mucho", escribió Adyan junto a la instantánea. María Celeste Arrarás Carlos Adyan y María Celeste Arrarás juntos tras la polémica | Credit: Instagram Carlos Adyan María Celeste, por su parte, comentó: "¡Qué bien la pasamos! No hubo tema que no abordáramos y ya extrañaba un buen plato de comida puertorriqueña. Hasta la próxima porque vendrán más". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La imagen del esperado encuentro entre ambos fue muy aplaudida en las redes sociales. "Para que vean que uno a veces puede tener desacuerdos y hasta malentendidos y no se tiene que terminar en enemistad", se puede leer entre las decenas de comentarios que recibió la instantánea. "Me parece excelente este encuentro. Ambos son excelentes profesionales del medio, compatriotas además. Los malentendidos pueden suceder, sin embargo está en nuestras manos resolverlos. Qué bueno verlos juntos", comentó otra persona.

