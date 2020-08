"Estamos con el alma acongojada". Atropellan al perrito de la hija de María Celeste Arrarás La expresentadora de Al rojo vivo (Telemundo) dio a conocer la triste noticia a través de sus redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir María Celeste Arrarás está iniciando una nueva etapa en su vida tras su salida de Al rojo vivo, programa que la ató a la cadena Telemundo durante las últimas dos décadas. "Estoy abierta a todo. Tengo la puerta abierta y enfrente de mí tengo un sol brillante que me está dejando ciega. Estoy avanzando hacia esa luz y lo que viene va a ser lindo", compartió la conductora en una reciente entrevista exclusiva con People en Español sobre la posibilidad de trabajar en otra cadena, como por ejemplo Univision. Expectante por todas las posibilidades que se abren a estas alturas de su carrera a partir de ahora, la reconocida periodista puertorriqueña ha comenzado este nuevo ciclo con un doloroso suceso que ha conmocionado a todos los miembros de su hogar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aspen, uno de los perritos de la familia y el fiel acompañante de su hija Lara, sufrió el pasado lunes un accidente mientras estaba en la calle y tendrá que ser operado. "Esta noche estamos con el alma acongojada porque ‘Aspen’, el inseparable perrito de mi hija Lara, fue atropellado por un auto y se encuentra en emergencia", informó Arrarás a través de Instagram, donde cuenta con cerca de dos millones de seguidores. "Estamos pidiendo para que todo salga bien ya que tendrá que ser operado. Gracias por sus buenos deseos que tanto necesitamos para nuestro pequeñín", expresó. La expresentadora de Al rojo vivo, que protagoniza la primera portada digital de People en Español, compartió otra publicación en la que escribió el siguiente mensaje: "Estamos rezando por nuestro pequeñín", compartió. Image zoom Instagram María Celeste Arrarás ¡Nos sumamos a los buenos deseos para que todo salga bien!

