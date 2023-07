¡María Becerra y J Rei anuncian su compromiso después de un año de relación! El momento tuvo lugar durante sus románticas vacaciones en Grecia. "Me dijo que sí, me estalla el corazón de felicidad". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Se comprometieron! María Becerra y su novio Julián Reininger, más conocido como J Rei, han compartido la feliz noticia con sus seguidores a través de unas entrañables imágenes en Instagram. La feliz pareja, que está imparable en este verano de conciertos, hizo una parada romántica en Grecia para vivir un momento de lo más emocionante. La Nena de Argentina, conocida artísticamente, y su pareja, presumieron ambos un anillo de oro blanco con piedra en forma de corazón. Así que no fue uno, ¡fueron dos las sortijas! María Becerra y J Rei se María Becerra y J Rei se comprometen | Credit: IG/María Becerra y J Rei se "Me dijo que sí. Comprometidos. ¡Te amo tanto mi amor! Me estalla el corazón de felicidad... no paro de llorar, Dios. Qué afortunada soy de haberte encontrado", escribió la intérprete de "Te cura". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Minutos después, era su ya prometido quien le dedicaba estas palabras. "La vida se trata de tomar buenas decisiones, y nuestro amor es la mejor que alguna vez tomé. No hace falta escribir mucho, solo mirarnos a los ojos, sentirnos y amarnos de la forma más pura. Te amo sin medidas y te quiero abrazar todos los días", expresó. La pareja lleva poco más de un año de relación pero tienen claro que han encontrado el amor de su vida en el otro. "Es una pareja de diez, y lo digo con toda la seguridad del mundo", dijo María hace poco a Teleshow. ¡Muchísimas felicidades!

