María Aura muestra sus dotes de actriz para hablar de un tema doloroso Aprovechando su experiencia de casi cuatro décadas, María Aura expone una situación a la que mucha gente quiere cerrar los ojos. Bi bien tiene 40 años, María Aura cuenta con una sólida carrera de 37 años. A lo largo de este tiempo ha estado en cine, televisión y teatro ha logrado combatir los retos a los que se enfrenta cualquier actor; al mismo tiempo, se sabe lista para encarar cualquier reto. "Mi mayor acierto hasta ahora, ha sido no desistir; es una carrera bien dura, bien frustrante y buen difícil; obviamente, además de lo hermosa e increíble que es", confesó a People en Español. "Pero creo que el gran acierto es seguirte preparando y aprovechar el tiempo muerto, cuando no hay trabajo, para crear proyectos independientes que te importen, interesen; para seguirte preparando, para entrenarte, llenarte de vida, mundo, cultura y tener más que ofrecer cuando si te ese llegue personaje". La intérprete de Sabina en la serie El César también advierte que ha tenido que sobreponerse de los rechazos constantes de esta profesión. "Mi mayor obstáculo es enfrentarme a muchas negativas, a muchos castings frustrados. Es un obstáculo bien grande, y no lo digo nada más yo, por fortuna me doy cuenta ahora que es un tema con el que todas las actrices y los actores lidiamos, que es con el rechazo. Es muy duro para la autoestima, para el ánimo. De pronto dices 'a lo mejor no sirvo para esto. ¿Por qué sigo aquí?'", reveló. "Mientras tu puedas sobrepasar eso y entender que no se trata de ti, sino del proyecto y que tu energía, cara, energía, edad, género, incluso; no es el apropiado para ese proyecto, y que no tiene que ver con tus capacidades como artista. Eso es un trabajo que tenemos que hacer todos los días", continuó. "Es muy cruel la vida, sobretodo con las mujeres, nos hacen pensar que después de los 30 la carrera se nos va a terminar, y ahora que tengo 40, este año voy a cumplir 41, observo que al contrario. Siento que ahorita vas apenas mi carrera dando un giro bien interesante hacia personajes mucho más complejos, mucho más divertidos de interpretar y la maravilla de ser actriz es que puedes trabajar toda tu vida porque siempre va a haber personajes de todas las edades". María Aura Credit: PinPoint Comunicación SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, la famosa de origen mexicano produce y protagoniza el monólogo teatral Dios te hará invisible con esta espada; dicha obra fue escrita por su esposo Alonso Barrera, quien también produce; la cual, le costó cinco años ponerla en un escenario. En ella, tuvo que retarse como actriz por lo complejo y doloroso del tema, y debe prepararse todo un día antes de la función. "Es una obra que nos significa mucho, que es muy, muy importante para nosotros, socialmente, que habla del tema tan doloroso y terrible de la violencia que existe en nuestro país [México] contra las mujeres", explicó. "Si bien es muy doloroso, también nos ofrece la satisfacción de saber que estamos haciendo algo al respecto y no nos estamos quedando de brazos cruzados", María Aura María Aura Credit: PinPoint Comunicación "Si bien es muy doloroso, también nos ofrece la satisfacción de saber que estamos haciendo algo al respecto y no nos estamos quedando de brazos cruzados", agregó. "Es una obra que requiere muchísima concentración de mi parte. Nadie puede salvarme, si algo sucediera en escena. Es una lucha conmigo misma, pienso que es como correr un maratón. La carrera no es contra nadie más es contra ti misma. Entonces me preparo todo el día, estoy desde la mañana concentrando, relajando, meditando, en el teatro nos tomamos dos horas para calentar, estudiar, meditar, conectar con las emociones. Es todo un trabajo emocional y mental para poder entregar una obra que para mí es muy complicada de hacer". María Aura Credit: PinPoint Comunicación María Aura tiene tres películas por estrenar y está por terminar de grabar un serie. Mientras tanto, está, cada jueves, desde el pasado 18 de mayo y hasta el 29 de junio, en la Ciudad de México con el montaje Dios te hará invisible con esta espada. "Intentamos combatir el horror con una espada de utilería", enfatizó. "Intentamos también combatir el horror con belleza. Es una obra que ofrece mucha reflexión y autocrítica".

