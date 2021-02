Close

María Antonieta de las Nieves comparte la grave enfermedad que le provocó interpretar la Chilindrina Fue el personaje de su vida con el que llenó los hogares de risas y diversión. Una alegría que le causó importantes problemas de salud que pudieron haber tenido un triste final. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su nombre es María Antonieta de las Nieves, pero todos la conocen como la inolvidable Chilindrina. Sus aventuras junto a Chespirito en El chavo del 8 marcaron para bien y de forma entrañable varias generaciones. Sin embargo, detrás de esa niña de coletas, con gafas y pecas, se escondía un secreto que años después ha desvelado en una entrevista con Yordi Rosado. ¿Quién iba a decir que ese conjunto de colegiala que llevaba pudo haber sido su perdición? Pues sí. Para fingir ser niña tenía que aplastarse los senos tanto que acabó con tumores en los mismos. "Para verme niña, me las apachurraba y me las vendaba", recordó con cara de dolor. "Aguanté 50 años con el busto apretado. ¿Qué pasó? Que me casé, tuve a mi hijo, que se me hicieron unos tumores en los senos horrendos y no pude amamantar a mi bebé", dijo en esta amena entrevista en la que hizo grandes confesiones sobre su vida. "Me inflé toda y entonces hubo que sacar los tumores, las grasas, todo. Me puse realmente grave porque me vino una infección generalizada. Casi pierdo un seno, me tuvieron que operar y poner unas prótesis", dice su fuerte testimonio. El tener que disimular sus senos durante casi medio siglo le pasó una factura demasiado alta. Y aunque hoy en día lo puede contar, el asunto pudo haberle costado, literalmente, la vida. "No sabes lo que he sufrido yo por mi Chilindraba", dijo con un toque de humor. Todo eso quedó atrás y a sus 70 años goza de buena salud y todas las ganas de comerse el mundo tal y como demuestra en sus redes sociales, en las que sigue estando de lo más activa. Su alegría sigue intacta, lo que la convierte, además de en la eterna Chilindrina, en una mujer admirable. ¡Gracias María Antonieta!

