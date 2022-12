María Antonieta Collins vive un temblor en directo: "Está temblando... Vamos a detenernos" En vivo para Despierta América en Domingo desde la Basílica de Guadalupe en México, la periodista compartió el tenso momento. "Esto es televisión en vivo, señores". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como buena veterana del periodismo, María Antonieta Collins ha vivido un sinfín de experiencias en sus múltiples coberturas. Este domingo volvía a ser testigo de una de esas situaciones que pasan en directo y que, por un instante, generan cierta preocupación. Desde la Basílica de la Virgen de Guadalupe, en México, y para Despierta América, ella y su equipo sintieron de inmediato el sismo de 6 grados que tuvo lugar en plena retransmisión. "No pasa nada, esto es televisión en vivo, señores... Sí, está temblando en este momento", describió la comunicadora con la alerta sísmica de fondo. Maria Antonieta Collins Maria Antonieta Collins vive un sismo en directo | Credit: Mezcalent Con gran profesionalidad y sin perder la calma en ningún momento, María Antonieta compartió lo que estaban pasando. "Tenemos que detener un momento esta transmisión, esperemos que no pase nada", expresó a sus compañeros junto a su colega Fernando Landeros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cosa no llegó a mayores y así mismo lo pudo contar la presentadora en un video en su perfil de Instagram donde se siente claramente que hubo un ligero movimiento. Todo ocurría esta mañana de domingo en plena conexión con el equipo de plató en Miami, Raúl González, Jackie Guerrido, Carolina Rosario y la invitada especial, Erika de la Vega.

