Los secretos de María Antonieta Collins para adelgazar y mejorar su salud La reconocida periodista mexicana María Antonieta Collins habló con María Celeste Arrarás en su programa de YouTube sobre su nuevo libro Si yo pude...¡tú más!, donde revela cómo logró adelgazar y recuperar su salud. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir María Antonieta Collins abrió su corazón a María Celeste Arrarás en su programa de YouTube MC Live. La galardonada periodista mexicana, autora del libro Si yo pude...¡tú más!, comparte en este sus consejos para lograr un estilo de vida saludable y perder las libras de más. María Celeste Arrarás admitió que trabajar en televisión pone aún más presión en las personas con sobrepeso a mejorar su imagen porque son juzgadas a diario y están bajo la lupa de la opinión pública. Fue en diciembre 24 del 2013, en la fiesta de Navidad de Univisión, cuando María Antonieta Collins vio una foto suya en una pantalla gigante de la redacción y se enfrentó a su propio reflejo, que decidió adelgazar y cambiar su vida. "Me metí a mi auto a llorar", confiesa sobre ese día que la hizo tomar acción. En aquel entonces tomaba a diario pastillas para la presión arterial y para el colesterol y padecía apnea del sueño. En enero del 2014 se hizo una cirugía bariátrica (o de manga gástrica) para ayudarla a combatir la obesidad. En aquel entonces, tenía 83 libras de más. Hoy en día está en su peso ideal y goza de buena salud. Collins asegura que su libro provee herramientas para ayudar a otras personas que quieran mejorar su salud y su apariencia. Maria Celeste Arraras y Maria Antonieta Collins Image zoom Credit: Rodrigo Varela/Getty Images para People En Espanol (2) SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "A mí me quitaron el 82 por ciento del estómago. Yo sabía que la cirugía era una herramienta", dice Collins, quien estaba consciente de que tenía que hacer ejercicio y cambiar malos hábitos de alimentación como tomarse 8 latas de refresco al día. Comenzó caminando y hoy corre maratones. "Lo más fácil es no hacer nada y seguir quejándote y diciendo: no me gusto", dice. Las críticas por su sobrepeso en redes sociales eran hirientes pero a su vez la motivaron a un cambio para tener más calidad de vida. La periodista mexicana de 68 años dice que celebrará los 70 años corriendo en la Muralla China. "Tú no te puedes fallar a ti", dice Collins. Collins tiene una máquina para correr y caminar en la sala de ver televisión en su casa, algo que disfruta a la vez que quema calorías. Además dice que ponía fotos suyas de la época en que estaba con sobrepeso en el refrigerador o el espejo del baño para motivarse a seguir haciendo ejercicio y comiendo saludable. "Esa es la que no quiere ser", reconoce Collins. "Eso me empezó a motivar". También pone música de Juan Gabriel y Lupita D'Alessio mientras se ejercita. "Quiero seguir siendo una mujer feliz", concluye.

