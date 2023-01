Presentadora de Despierta América se ausenta del show y cuenta la inesperada razón "Mis jefes y mis compañeros han estado pendientes de mí", expresó la comunicadora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El año nuevo empieza con situaciones inesperadas para una de las presentadoras del mañanero de Univision, Despierta América. Su ausencia en los últimos días del show ha hecho que sus seguidores la hayan extrañado y se pregunten por qué no la ven más. Desde sus redes, la protagonista principal ha querido contar por qué no está en la pequeña pantalla, especialmente ahora con la muerte del Papa emérito Benedicto XVI, uno de los temas considerados su especialidad por tantas coberturas que ha hecho al aspecto durante su carrera. La razón es de peso y así la compartía, sin drama y con el agradecimiento de estar bien a pesar de no contar con lo sucedido. Despierta América Presentadora de Despierta América se ausenta del show | Credit: IG/Despierta América "La gente estará preguntándose, ¿por qué no estará María Antonieta Collins en Roma o hablando de Benedicto XVI. Bueno, pues tengo que decirles que Dios escribe los guiones más perfectos", expresó la periodista en un cariñoso video en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora expresó que dio positivo al coronavirus y que estaba en su casa "resguardándome para no contagiar a nadie." Afortunadamente, y tal y como ella misma confirmó, el tener todas sus vacunas de la COVID 19, incluida la de la gripe, ha hecho que la situación sea llevadera. "He pasado gripes peores", reconoció. Sus compañeros de profesión y seguidores en las redes le desearon una muy pronta recuperación para tenerla lo antes posible en antena. "Mis jefes y mis compañeros han estado pendientes de mí", dijo con gratitud. Su intención es informar, aunque sea desde la casa, del sepelio de Benedicto XVI, que tendrá lugar este jueves 5 de enero. ¡Pronta recuperación, María Antonieta!

