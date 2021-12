María Antonieta Collins logró lo impensable en el funeral de Vicente Fernández con la oración La periodista cubría el adiós al gran Chente. Sus rezos y oraciones en la puerta de 'Los tres potrillos', finca del artista y su familia, ¡obraron el milagro! "Soy testimonio de lo que la fe logra". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La fe mueve montañas y María Antonieta Collins es la mejor testigo de ello. Orar es para ella un ejercicio diario que practicado con fe y amor puede traer consigo cosas verdaderamente maravillosas. La más reciente que ha conseguido la periodista fue hace apenas unos días. Sus compañeros de Noticias Univisión fueron testigos de cómo el poder de la oración obró el milagro de hacer algo impensable en televisión. Se celebraba el funeral de Vicente Fernández; hasta 'Los tres potrillos', finca del grandioso artista, se habían trasladado para retransmitir lo que iba sucediendo. Lo que nadie se imaginaba es lo que iba a pasar en apenas unos minutos. "Orar para mí es algo diario y sé que Dios escucha. Yo soy testimonio de lo que la fe logra ¡y mis compañeros de trabajo lo saben!", explicó antes de revelar lo sucedido en uno de los días informativos más relevantes. ¿Y qué fue lo que pasó? Su compañera Silvia Salgado así lo contó en sus redes, todavía atónita a la par que orgullosa de lo conseguido por su colega. "Unos minutos antes de iniciar nuestra grabación afuera del rancho 'Los 3 Potrillos', María Antonieta Collins sacó su Biblia y se puso a rezar como siempre hace en las coberturas. Tan solo unos minutos después, el hijo de Vicente Fernández apareció y le dijo que podía entrar con nuestras cámaras a captar imágenes de la tumba de su padre", explicó. Un hecho absolutamente espontáneo que no estaba previsto ni pautado. La familia no permitió que los medios tuvieran acceso a un lugar tan privado. Pero María Antonieta y su equipo sí lo lograron. Todo lo demás se pudo ver con lujo de detalles este pasado miércoles en el especial Celebrando al rey, de Univision. Un homenaje a la vida de esta leyenda de la música que marcó una era y dejó una huella imborrable. El resultado fue un trabajo impecable en equipo con imágenes exclusivas y una completa cobertura que hizo las delicias del espectador. María Antonieta CollinsMaría Antonieta Collins Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de muchos años conociendo la trayectoria no solo profesional, sino también personal, de esta comunicadora de primera, no es de extrañar que lograse algo tan grande. A día de hoy, es el claro ejemplo de que querer es poder. Una vida sana, las caminatas tempraneras, el ejercicio diario y las comidas saludables han hecho que María Antonieta sea otra mujer. Eso sumado a su generosidad y solidaridad sin límites con todos los que lo necesiten, personas o animalitos, la convierten en una de las personalidades más queridas y respetadas dentro y fuera de la televisión. Gracias por tus grandes lecciones, compañera.

