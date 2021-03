María Antonieta Collins hospitalizada

"Hoy en la mañana, estaba haciendo mi ejercicio, solita, y desobedecí una de las indicaciones que me dan, que es tomar algo, no caminar con el estómago vacío. Y que se me baja el azúcar, y que me desmayo, y que me voy ahí para atrás, caí. Me había sentado porque me sentía un poquito mal", explicó en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Me fui para atrás y me he abierto una buena parte [de la cabeza], está todo pegado con la sangre, pero ya me están atendiendo".