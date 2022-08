¡Exclusiva! María Antonieta Collins habla de su emotiva entrevista con el Papa Francisco María Antonieta Collins habla en exclusiva con People En Español sobre su entrevista con el Papa Francisco en el Vaticano. ¿Qué le contó? ¿El pontífice piensa retirarse? ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María Antonieta Collins esperó 11 años para entrevistar al Santo Padre y pudo cumplir ese sueño al hablar en exclusiva con el Papa Francisco. La galardonada periodista mexicana lleva tres décadas cubriendo las noticias del Vaticano y ha conocido ya a tres Papas: Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora a Francisco. Había cubierto viajes en el avión papal, pero esta entrevista a solas con el Papa era un sueño pendiente. "Lo intenté 11 años y no se podía hasta que finalmente, ahora 11 años después, Dios es el que decide cuándo pasan las cosas y me tocó", cuenta Collins, quien compartió esta entrevista con la periodista mexicana Valentina Alazraki, la decena de la prensa vaticana. "Es la primera vez que el Papa se sienta a hablar con dos mujeres de televisión y la primera vez que el Papa dio una entrevista a Univision, a una cadena en español en Estados Unidos", reconoce Collins. "Valentina y yo somos amigas de toda la vida, es una personalidad en la prensa vaticana. Valentina tiene el punto de vista de esas cosas que se tienen que preguntar, como la guerra en Ucrania, como el comunismo, tantísimas cosas. Yo me preparé con mucha gente a las que les preguntaba —sacerdotes y gente laica pero muy ligada a la iglesia— ¿qué quieres saber del Papa? Y con todas esas preguntas armamos una buena entrevista", cuenta Collins. "Más que una entrevista fue una conversación con un Papa que habla nuestro idioma, que ama hablar el castellano. Fue una plática maravillosa". Maria Antonieta Collins Papa Francisco Credit: Cortesía de Univision La presentadora también habló del legado de este Papa argentino. "Él toma este rol en un momento muy difícil marcado por todos los problemas de abusos sexuales cometidos por algunos sacerdotes en la iglesia católica, y tuvo una posición muy fuerte desde el día uno que es cero tolerancia. Él es muy claro cuando te dice que quien le deshace la vida a un niño o a un ser indefenso es un monstruo. Él no tiene ninguna pena en usar calificativos muy fuertes para los abusadores sexuales", dice Collins. Maria Antonieta Collins Papa Francisco Credit: Cortesía de Univision Según le contó, retirarse no está en los planes del Papa Francisco, quien goza de buena salud. "No creo que él lo vaya a hacer ahora. Este no es un Papa de renuncia. Sin embargo nos dijo en la entrevista que si llegara el momento de retirarse, él no sería Papa emérito, él quisiera ser llamado Obispo de Roma emérito. Él está preparado para una eventualidad. Tiene un problema con su rodilla. Últimamente, nos dijo a nosotras, que físicamente tiene problemas con la anestesia, que eso es lo que le evita una cirugía de rodilla que vendría a componer todo, pero es un problema localizado, no es como otra gente dijo que se estaba muriendo o que estaba muy enfermo. No, es un hombre que cumple con su misión todos los días, y dice: 'Cuando el Señor me de a entender que ya es tiempo me iré, pero mientras aquí estoy'". Collins admira la labor del Papa Francisco. "Es un hombre que es acorde a lo que él piensa. Uno de sus ministerios más importantes es el que tiene con la limosnería vaticana, como abajo el palacio apostólico funciona desde hace 11 años que él comenzó su papado, como una clínica, donde especialmente en la pandemia y en estos tiempos, ayudan a toda la gente que no tiene dinero, les dan duchas para bañarse, médicos. Tiene un lugar que es para darle casa a personas sin hogar, que están en las calles, para darles casa hasta que encuentren un lugar donde localizarse. Lo de él es la caridad. Le ves sus zapatos y son unos zapatos usados, porque él pone en práctica lo primero, que es la caridad. Hay una óptica a la que él va cerca de la Plaza del Pueblo que le cambian ahí los cristales, pero sigue usando sus mismos espejuelos. El lujo no le llama la atención", dice ella. María Antonieta Collins Credit: Cortesía de Univision Su fe ha sido un gran motor. "Cuando le das a Dios el control de tu vida él decide cuándo es", dice la reconocida autora. Para Collins —quien copresenta el programa Despierta América en domingo junto a Jackie Guerrido, Raúl González y Carolina Rosario— contar historias es una pasión. "Es el reto más grande de mi carrera a los 70 años de edad", revela sobre este programa dominical en el que buscan historias que motiven a la audiencia. "Yo soy muy feliz trabajando", reconoce. "Si tengo tiempo voy a ver a Antonietta", cuenta sobre su hija, la también presentadora Toni Collins, quien recién se comprometió para casarse. "Mi cometido es el ejercicio, nunca volver a donde estaba yo con las libras aquellas", dice sobre su pérdida de peso tras adoptar un estilo de vida más saludable hace unos años. Un proyecto personal para finales de este año es hacer el Camino de Santiago, peregrinaje espiritual que ya ha realizado en dos ocasiones anteriores. ¡Tanto su fe, como su disciplina, han movido montañas para Collins!

