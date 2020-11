María Antonieta Collins destrozada tras dolorosa pérdida. "Un desalmado ser la mató"

Close

María Antonieta Collins destrozada tras dolorosa pérdida. "Un desalmado ser la mató" Con mucho dolor y pesar, la periodista compartió con sus seguidores una triste noticia que ha dejado su corazón roto. "No puedo creer que no volveré a verla". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hay personas que siguen el ejemplo y otras que lo dan. María Antonieta Collins pertenece al segundo grupo. Mujer solidaria, siempre entregada a las causas nobles y justas, ha comunicado una noticia que jamás le hubiera gustado dar, una dolorosa pérdida que le ha roto el corazón en mil pedazos. Este fin de semana compartía la muerte en circunstancias horribles de uno de los gatitos que tanto ella como sus vecinos de Newsport cuidaban con tanto amor. La periodista la llamaba Kiri, la conoció hace 10 años cuando se mudó a la zona y allí se enamoraron. La alimentaba, acariciaba y visitaba en el rincón donde solía descansar y cobijarse del frío y el calor. Desafortunadamente alguien le arrebató esa vida bonita y la conductora le ha rendido un homenaje especial en su perfil de Instagram. "No puedo creer que no volveré a verla y que no me esperara mas a la entrada del Newsport. Para unos era KIRI, para otros Misu, la amábamos desde que llegamos a nuestra nueva casa". "Ayer un desalmado ser la mató ahi en el sitio donde ella mas confiaba, donde ella recibía a todos, donde pasó tormentas y huracanes a salvo de eso pero no de la maldad humana", contó apenada. Aunque no dio detalle de cómo pasaron los hechos, no fue necesario, se entendió perfectamente lo que había ocurrido. Kiri es uno de los muchos animales callejeros a los que María Antonieta y sus colegas de la zona cuidan como suyos, respetando su amor desde su libertad. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La periodista mexicana es una gran defensora de los animales a los que da cobijo y protege como una auténtica madre. Desde sus redes ha hecho testigo a sus seguidores de cómo los mima y de cómo ellos la aman incondicionalmente. Hoy, su pequeña Kira y la de todos los que la quisieron viaja a ese otro lugar dejando un gran vacío en quienes la conocieron. Todo el amor para esos papis humanos que la cuidaron y especialmente para ella, un angelito que vivirá por siempre en sus corazones.

