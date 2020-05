¡Así reacciona Chiquinquirá Delgado al enterarse del interés de Sarah Jessica Parker por Jorge Ramos! Durante una entrevista con María Antonieta Collins en el Break de las 7, la periodista le contó lo que pasó entre Jorge y la sexy actriz. ¡Tremenda anécdota! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Forman una de las parejas más atractivas y estables del medio. Lo tienen todo, son guapos, talentosos y están perdidamente enamorados después de casi una década juntos. Jorge Ramos y Chiquinquirá Delgado no tienen secretos entre ellos, ¿o sí? Bromas aparte, la presentadora del Break de las 7 nos regaló un divertido momento durante su entrevista con María Antonieta Collins donde se enteró de algo que le pasó a su pareja hace unos años. Collins y Ramos estaban en la zona cero de Nueva York para cubrir el desastre de las Torres Gemelas. En uno de sus descansos para almorzar, a Jorge le salió una admiradora muy, muy especial. "Jorge y yo estábamos comiendo y veíamos que había mucha gente que venía a verlo a él, a pedirle autógrafos, y viene el mesero y dice: 'Perdone, la señora Parker quiere saber quién es usted", recuerda Collins entre risas. La persona en cuestión era nada más y nada menos ¡que Sarah Jessica Parker! La actriz, entonces en pleno apogeo de Sex and the City, se sorprendió al ver que todo el mundo quería saludar a Jorge, incluso más que a ella, así que se interesó por saber de quién se trataba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al conocer esta divertida anécdota, Chiquinquirá quiso saber la reacción de su amado ante tal honor por parte de una actriz tan famosa y sexy. "¿Intercambiaron conversación, no se saludaron?", preguntó curiosa. Image zoom María Antonieta Collins/Instagram "No porque tú sabes que cuando él está trabajando...", explicó María Antonieta. La gente estaba alborotada pero no por esa actriz de Hollywood ¡sino por nuestro querido Jorge! Él solo tuvo ojos para su trabajo y la cosa se quedó así. Veinte años después, la reconocida periodista mexicana recordó este inolvidable momento en una entrevista con la que hoy es el gran amor del protagonista. ¡Las vueltas que da la vida!

