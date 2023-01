Presentadora de Despierta América hace fuerte confesión: "Mi esposo me era infiel" La historia de la famosa conductora tiene puntos en común con la de Shakira. "Las revistas hablaban de que mi esposo era infiel y tenía una relación". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La canción de Shakira y Bizarrap está dando para mucho. Además de superar el número de visualizaciones y escuchas, también está generando un gran debate sobre un tema siempre candente: la infidelidad. ¿Hizo bien la cantante de grabar ese tema? En medio de ese discurso, aplaudido por muchos y criticado por otros, una de las conductoras de Despierta América hizo una fuerte confesión sobre lo que ella vivió con su esposo. Y no solo eso, sino cómo el perdón la ayudó a sanar y desechar la angustia producida por un engaño que, también en su caso, fue público. Desde el sofá del mañanero de Univision, la periodista abrió su corazón, ya totalmente recuperado de aquellas viejas heridas. Despierta América Presentadora de Despierta América se ausenta del show | Credit: IG/Despierta América Frente a sus compañeros de programa, la comunicadora reveló lo duro de su historia, pero también la parte más humana de la que ambos, ella y su marido, aprendieron una gran lección. "Hace 15 años, 12 años de casada y feliz, y de pronto, lo que menos te imaginas, las revistas hablaban de que mi esposo me era infiel, de que tenía una relación y yo no entendía qué sucedía. Efectivamente, me era infiel. La otra parte estaba llenando de gasolina aquello en todos los medios, no había redes sociales, no había más que blackberries, por eso no tuvo ese impacto", explicó María Antonieta Collins a sus compañeros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El drama es que su esposo, en medio de esa situación, no sabía que le quedaban pocos meses de vida. "Un hombre sano, de pronto un cáncer se lo llevó en 7 meses y 11 días, y yo estuve junto a él y lo volvería a hacer", expresó desde el corazón. La periodista mexicana no lanzó una canción, pues su don es más el de escribir, así que publicó un libro bajo el título Dijiste que me querías. "Este libro fue una sanación", expresó, asegurando que su esposo le dio absoluto permiso, eso sí, de la tercera en cuestión no menciona ni nombre ni ningún otro dato que pudiera identificarla o dañarla. Ese capítulo ya ha quedado atrás y está sanado. María Antonieta lo superó gracias a la terapia, a la fe y al tiempo. También a la paz interior que siempre sintió. "No tengo ni un remordimiento, hice con él todo lo que tenía que hacer, se fue con la mayor paz... Yo lo amaba", concluyó.

