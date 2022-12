Presentadora de Despierta América y famoso actor de telenovelas ¡se declaran! Una de las caras del programa matinal de Univision confesó qué artista le tiene enamorada ¡y él le respondió de inmediato! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El plató de Despierta América ardió en llamas tras las ardientes declaraciones de una de sus presentadoras más queridas. Y es que, María Antonieta Collins no tuvo reparo en reconocer que si tuviera 40 años menos no se le escapaba uno de los galanes más deseados. "¡No salía vivo!", dijo entre risas sobre Danilo Carrera, el actor por el que reconoce que tiene un crush. Una afirmación que emocionó a sus compañeros Raúl González, Francisca y Alan Tacher, quienes la aplaudieron tras su confesión. Pero, ¿y qué piensa el ecuatoriano al respecto? Él también habló. Jackie Guerrido, María Antonieta Collins y Raúl González, conductores de Despierta América en Domingo Jackie Guerrido, María Antonieta Collins y Raúl González, conductores de Despierta América en Domingo | Credit: Cortesía UNIVISION A través de sus historias de Instagram, Danilo respondió con todo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te amo, María Antonieta, tú también eses mi crush", expresó encantador. Unas palabras que entusiasmaron a Francisca y Raúl, quienes vivieron este momento como niños chicos. Danilo Carrera Danilo Carrera responde a María Antonieta Collins | Credit: IG/Danilo Carrera En unos segundos, sus compañeros ya le preguntaron por la boda e incluso bromearon cuestionándole si el diamante que mostró Danilo era de ella. Todo siempre a modo de broma y con un gran cariño. Pero, entre risa y risa, María Antonieta insistió en que si la diferencia de edad no existiera, la cosa sería bien distinta y no se le escapaba. "Yo dije que con 40 años menos, ¡ay, Danilo!", siguió de lo más cómica. "Es tan sencillo ese muchacho... además, ¡está como quiere!".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Presentadora de Despierta América y famoso actor de telenovelas ¡se declaran!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.