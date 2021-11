María Antonieta Collins con el corazón roto: "Descansa en paz por siempre" La periodista dio a conocer la triste pérdida a nivel personal que sufrió esta semana y que ha dejado un gran vacío en ella. "Se adelantó en el camino". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Siempre está dispuesta a sacar sonrisas. María Antonieta Collins es el vivo ejemplo de la positividad y la perseverancia, además de la entrega sin condiciones a quienes quiere. Su lista de amigos, de los buenos, es bastante larga, pero, desafortunadamente, esta semana compartía la partida de uno de ellos. Con el corazón roto, la periodista daba a conocer el fallecimiento de Miguel de Marziani, responsable de las exquisitas empanadas que le llevó al Papa Francisco en 2015. El artífice de este rico manjar argentino les dejaba y la conductora quiso despedirle con el mismo amor y cariño que él siempre tuvo para los demás. "Hoy perdimos a un gran amigo... Se adelantó en el camino", dijo con profundo pesar recordando las ricas empanadillas de su restaurante Rincón Argentino en Miami. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te vamos a extrañar Miguelito querido, Siempre te recordaré como en esta foto de 2015. Descansa en paz por siempre", se despidió la co-presentadora de Despierta América dominical. Siempre atenta con sus amigos, María Antonieta quiso rendirle este pequeño homenaje desde el corazón y desearle un feliz viaje. María Antonieta Collins peso Credit: Mezcalent A pesar de las tragedias, la comunicadora mexicana siempre sabe sacar las fuerzas de todos lados y estar al pie del cañón para los espectadores. Cada domingo le imprime toda la fuerza y el amor a su programa en el que sigue cautivando al público con sus entrevistas y particular manera de contar las cosas. Mucho ánimo para ti y los familiares de Miguel. Que En Paz Descanse.

