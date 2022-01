María Antonieta Collins comparte su dolor tras la pérdida de alguien muy especial: "Estoy triste" Levanta la alegría cada domingo en Despierta América con su fuerza y buena onda, pero no todo son alegrías para la periodista, quien compartió una dolorosa noticia sobre su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Además de ser una de las grandes figuras televisivas del mundo del periodismo hispano en Estados Unidos, Maria Antonieta Collins es una fuerza mayor, de esas personas a quien solo con mirar transmite pura energía. A pesar de los duros momentos que le ha tocado vivir, no se rinde y siempre mira al frente con la ilusión intacta. Sin embargo, estos días no ha podido evitar estar triste tras la pérdida de un familiar al que estaba muy unida. Sus niños mimados, con los que habita y comparte su vida, fueron protagonistas de un precioso video. Pero faltaba uno a quien siempre nos enseñaba en sus redes con profundo amor y ternura. "¡Buenos días! He pasado unos meses difíciles", arrancaba su mensaje en Instagram junto a esta belleza de grabación. "Estoy triste por alguien que pronto les contaré quién es quien ya no está aquí", escribió apenada. Aunque aseguró compartirlo en breve, sus seguidores fieles que siempre están pendientes de ella, no tardaron en adivinar de quién se trataba. "Batman", escribió alguien. "Sí", contestó ella. María Antonieta Collins peso Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Batman no es otro que uno de sus hermosos gatitos a quien recientemente compartía en otro video de lo más divertido. En él, el minino se posaba sobre la rosca de reyes dejando claro quién manda en la casa. Como ese han sido muchos momentos y anécdotas los que la conductora ha mostrado con el profundo amor que le tiene. Desafortunadamente, ya no está con su familia perruna y gatuna en la casa. Por ahora la razón no la ha especificado, pero lo hará. Defensora y cuidadora absoluta de los animales y sus derechos, María Antonieta es también inspiración en este sentido. Un ejemplo de entrega y pasión por esos espíritus nobles que tanto nos dan y tanto vacío dejan al partir. Todo el amor del mundo para ti y esas bolitas de amor que te acompañan.

