Exclusiva: María Alejandra Requena tras el dolor encontró un nuevo amor con el actor Luciano D'Alessandro Conoce la historia de dolor y amor que ha vivido la comunicadora María Alejandra Requena, donde se demuestra que siempre hay segundas oportunidades. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando la vida parecía darle todo lo que necesitaba, un amado esposo, dos hijos y un trabajo exitoso, la vida de María Alejandra Requena se vino abajo. Ismael Hurtado, su marido por dos décadas y padre de sus vástagos, murió a causa de un infarto cerebro vascular. Así, la comunicadora tuvo que buscar la forma de reponerse de su pérdida. "No hay una fórmula, un secreto. Lo que hice fue obligarme a mucho, que quiere decir esto, desde un principio, cuando falleció mi esposo [Ismael Hurtado], te cuesta sinceramente hasta respirar, levantarte de la cama, comer, darte una ducha y me obligaba a ello día a día", confesó a People en Español. "Cuando te dicen 'un día a la vez', es cierto; en mi caso era un minuto a la vez", María Alejandra Requena "Cuando te dicen 'un día a la vez', es cierto; en mi caso era un minuto a la vez, una hora a la vez. Fui llevando poco a poco esto y con mis hijos adolescentes, que era también complicado porque fue una forma muy distinta de vivir el luto los tres. Pero me obligaba a salir adelante, había cosas que hacía, que hasta la clave de la computadora cambiaba la clave y ponía voy a ser feliz", continuó. "Decía 'es cierto, estoy mal pero voy a ser feliz'. Luego era 'soy feliz'. Iba haciendo ciertas cosas, pequeñas cositas. Ha sido muy complicado, pero también, por otro lado, es parte de lo que soy hoy en día". Pese a todo, la vida le dio a la presentadora de CNN una segunda oportunidad en el amor cuando se reencontró con el actor Luciano D'Alessandro, un antiguo amigo que logró hacerle recuperar la fe en el amor. Así, el actor comenzó a buscarla hasta que ambos comenzaron a salir y la llama se encendió. Fue entonces, cuando él decidió que lo único que deseaba era estar con la mujer que amaba y fue capaz de cambiar hasta de lugar de residencia para estar a su lado. "Mary es la mujer de mi vida con la que quería estar. Sabía que implicaba un cambio en nuestras vidas, sobretodo en mí", explicó D'Alessandro. Boda Maria Alejandra Requena y Luciano D'Alessandro Boda María Alejandra Requena y Luciano D'Alessandro | Credit: Cortesía de María Alejandra Requena y Luciano D’Alessandro SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esta relación se ha convertido en no pensar tanto, sino actuar; en sentir y actuar. Porque si te pones a pensar mucho, cuando eres persona adulta que ha vivido, si le buscas la quinta pata al gato la vas a encontrar", agregó. "El hecho de buscar de un anillo no se fue algo que se buscó mucho ya el sentimiento estaba y sabía lo que quería, a dónde íbamos". Así, el 14 de mayo de 2022, unieron sus vidas en una ceremonia muy especial que se llevó a cabo en Colombia. "Fue en las afueras de Cartagena, en Barú, un lugar muy lindo. Es una mezcla de jungla con playa. Queríamos algo pequeño, terminó siendo un poquito más grande de lo que se pensaba en un principio, pero sí fue muy íntimo. Estaban nuestros amigos más cercanos, los familiares más cercanos, personas realmente especiales", relató María Alejandra. Boda Maria Alejandra Requena y Luciano D'Alessandro Boda María Alejandra Requena y Luciano D'Alessandro | Credit: Cortesía de María Alejandra Requena y Luciano D’Alessandro "Había mucha emoción, muchas cosas por hacer. Cuando empezó la ceremonia como tal, fue un momento tan lindo. Al escuchar una de las canciones con la que sabía que Luciano iba a caminar con su mamá, ahí inmediatamente, el corazón iba a mil; por supuesto, las lágrimas se asomaban", siguió. "Cuando comencé a caminar, que lo hice además con mi papá y mi hijo. Fue un momento tan emocionante, tan bonito. Cuando nos vimos a los ojos, tuve que bajar la mirada porque iba a llorar desde ya". "Soy poco llorón; solo lloro cuando me toca en las telenovelas, pero en ese momento, de verdad, uno tiene los sentimientos a flor de piel. Apenas vi a los sobrinitos de Mary con un cartelito diciendo 'tío hay viene tu corazón de aguate', como 'bienvenido a la familia' y ahí empezaron las lágrimas, ya cuando me crucé la mirada con Mary dije 'tampoco puedo verla porque esto va a ser un llanto y todavía no ha empezado la ceremonia'. Obviamente, no contuve las lágrimas", expresó por su parte Luciano. "Fue un momento muy, muy lindo. Más que involucrar, obviamente, que era lo importante el motivo del amor". "Había otra cosa que sí está involucrada con el amor, que era un encuentro bonito", Luciano D'Alessandro Boda Maria Alejandra Requena y Luciano D'Alessandro Boda María Alejandra Requena y Luciano D'Alessandro | Credit: Cortesía de María Alejandra Requena y Luciano D’Alessandro Y continuaron dando detalles de la boda. "El tema del amor, que era el principal, pero alrededor había otra cosa que sí está involucrada con el amor, que era un encuentro bonito. Era la primera vez que se veía mi familia con su familia. Mis amigos de años que tenía sin ver. Y reencontrarnos todos después de cierto tiempo, fue un momento increíble", mencionó el actor. "Todo el mundo estaba contagiado de esa emoción tan linda". Boda Maria Alejandra Requena y Luciano D'Alessandro Boda María Alejandra Requena y Luciano D'Alessandro | Credit: Cortesía de María Alejandra Requena y Luciano D’Alessandro "Había una energía increíble, maravillosa. Se respiraba realmente amor", expresó la periodista. "Creo que se sentía lo bien y felices que estábamos nosotros, lo emocionados. Todos creo que compartieron un poquito de todo eso que estábamos viviendo, creo que ha sido uno de los mejores días de mi vida". "Lo que me resta de vida me veo junto a Luciano", María Alejandra Requena Boda Maria Alejandra Requena y Luciano D'Alessandro Boda María Alejandra Requena y Luciano D'Alessandro | Credit: Cortesía de María Alejandra Requena y Luciano D’Alessandro Ahora, María Alejandra Requena y Luciano D'Alessandro solo piden a la vida tener salud para seguir disfrutando de su compañía, al tiempo que aprovechan cada momento para disfrutar su amor. "[Nos veo] juntos, felices, agarrados de la mano, como siempre estamos. Sea en Estados Unidos o en cualquier otro país, no importa, pero juntos. Ni siquiera en diez años, diría que lo que me resta de vida me veo junto a Luciano con sus manías, con las mías", expresó. Boda Maria Alejandra Requena y Luciano D'Alessandro Boda María Alejandra Requena y Luciano D'Alessandro | Credit: Cortesía de María Alejandra Requena y Luciano D’Alessandro "No pediría nada material. Pediría salud y felicidad. Ser feliz realmente desde el corazón porque eso no tiene precio y creo que eso es lo más importante", comentó. "Uno no sabe cuándo te va a cambiar la vida. Lo sé por experiencia personal, por supuesto, por eso hay que aprovechar cada minuto el presente, por supuesto pensar en el futuro, pero no sabes qué va a pasar mañana, en realidad".

