Conoce la historia de superación de Margie Gómez, la ahijada de Chiky Bombom Margie Gómez es la ahijada que Chiky Bombom postuló para que formara parte de la lista de las 25 mujeres poderosas de People en español. ¡Conoce la historia de la dominicana aquÍ! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chikybombom y Margie Gomez Chikybombom y Margie Gomez | Credit: Ángel Ramos @angelramoos; Cortesía La presentadora e influecer Chiky Bombom forma parte de la lista de las 25 mujeres poderosas del 2023 de People en Español. La dominicana postuló a su compatriota Margie Gómez para que la influencer forme parte de la prestigiosa lista. ¡Conoce su historia de superación aquí! Gomez, es una joven dominicana que vive en Nueva York, tiene 38 años y es madre de 4 hijos. Desde hace 4 años se da conocer en las redes sociales, inicia enseñando recetas de cocina, comida hecha en casa, como alimenta a sus hijos y mostrar la tradición de la República Dominicana a Estados Unidos, esto provocó se popularizara en las redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A raíz que los seguidores iban en aumento ella quiso abrirse más y dar a conocer quien es Margie desde su intimidad y su interior. Sintió ese toque del señor Dios y aprovechó la popularidad de las redes para llevar un mensaje de motivación y enseñanza a las mujeres, para levantarlas, no solo con empoderamiento, sino más bien con la palabra de Dios que sale de su corazón. Desde entonces no ha perdido su esencia y se ha propuesto enseñarle a las mujeres: que tienen acceso ilimitado a Dios, que no necesitan un intercesor y que sus labios y palabras tienen poder. Margie a través de su mensaje a las mujeres a crear fortaleza y empoderamiento a través de la fe. Si quieren que Marcela sea parte de la lista de las 25 mujeres más poderosas 2023, ¡Voten por ella aquí!

