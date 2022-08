Margarita Rosa de Francisco afirma que se autopercibe gorda y le llueven las críticas Los mensajes que la actriz publica en redes sociales suelen ser muy polémicos, y este último donde dice que se autopercibe gorda no ha pasado desapercibido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Margarita Rosa de Francisco Margarita Rosa de Francisco | Credit: Mezcalent La actriz Margarita Rosa de Francisco ha publicado en su cuenta de Twitter un polémico mensaje que ha causado mucho revuelo entre sus seguidores. En él, la colombiana asegura que se autopercibe como gorda. "Yo me autopercibo gorda", fue el mensaje que publicó De Francisco en su cuenta de Twitter, que tiene un poco más de 2,5 millones de seguidores. "Margarita, ¿no te parece que este tipo de comentarios son un irrespeto innecesario, por demás, con las personas que sufren de trastornos alimenticios? Yo quisiera seguir creyendo que eres mejor que esto" o "Yo tengo problemas de sobrepeso y no, no me ofende ni me hace sentir mal este tuit, no seamos tan sensibleros, por Dios. No hay que victimizarse por todo", fueron algunas de las respuestas que la intérprete recibió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Normalmente, Margarita es muy polémica porque no duda en pronunciarse sobre aspectos políticos, aunque esta vez las críticas han venido por hablar de su apariencia física. No obstante algunos usuarios sí se lo llevaron al terreno político: "No puede ser que a esta señora la estaban pensando poner a encabezar la lista al Senado de un movimiento progresista alternativo". Algo a lo que de Francisco no dudó en responder este comentario en Twitter: "Menos mal no acepté. ¿No te parece que acerté en esa?". Y no quedó ahí, ya que la actriz se reafirmó en su comentario sobre su físico: "Por eso; me autopercibo a mí misma yo personalmente como tal", para justificar así su postura.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Margarita Rosa de Francisco afirma que se autopercibe gorda y le llueven las críticas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.