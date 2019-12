Mira cómo lucía Margarita Rosa de Francisco cuando posó para una revista para caballeros By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/ Margarita Rosa de Francisco Talento, carisma y profesionalismo, tres cosas que ha demostrado que tiene la actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco. Pero aparte de sus cualidades en la pantalla, a la caleña le sobra disciplina para mantener su cuerpo. Así lo comprobamos en cada una de estas imágenes. Empezar galería Margarita Rosa de Francisco Image zoom Instagram/ Margarita Rosa de Francisco La actriz colombiana se ha ganado el respeto del público desde la telenovela que la lanzó al estrellato, Café con aroma de mujer. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement De las pioneras Image zoom Su talento y trayectoria ha sido recordada a través de los años y hoy en día es parte de la cadena Telemundo y Netflix como parte del elenco de Jugar con Fuego. 2 de 10 Applications Ver Todo Oh, la lá! Image zoom Instagram/ Margarita Rosa de Francisco Pero aparte de su talento, la intérprete ha derrochado sensualidad a lo largo de su carrera. Así lo demostró en esta imagen del recuerdo que compartió cuando posó para una revista para caballeros. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Como el buen vino Image zoom Instagram/ Margarita Rosa de Francisco La espectacular figura de la actriz ha causado sensación en sus redes sociales, pero también ha causado preocupación ante sus seguidores por su "obsesión por su figura" y "extrema delgadez". 4 de 10 Applications Ver Todo De frente Image zoom Instagram/ Margarita Rosa de Francisco Pero La Gaviota, como se le conocía en la icónica telenovela colombiana se ha caracterizado por ser bastante franca y lo le importa el 'qué dirán'. 5 de 10 Applications Ver Todo Extremos Image zoom Instagram/Margarita Rosa de Francisco Las críticas de los 'haters' no es algo que le quite el sueño y está dedicada a cuidar de su cuerpo con extensas rutinas de ejercicio y estrictas dietas que —ella ha admitido— la han llevado hasta el hospital. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Leyenda Image zoom Instagram/Margarita Rosa de Francisco La muchachita ingénua y rebelde que un día protagonizó una de las telenovelas más icónicas de la televisión colombiana continúa siendo fiel a su caracter. 7 de 10 Applications Ver Todo De cerca Image zoom Los fans siguen celbrando la cercanía que tiene la también actriz de Paraíso Travel con su público a través de las redes sociales. 8 de 10 Applications Ver Todo En Colombia Image zoom Instagram/Margarita Rosa de Francisco Así lucía Margarita Rosa de Francisco hace unas primaveras. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Café con aroma de mujer Image zoom Agencia México Y cómo olvidar su pareja en pantalla, el guapísimo Guy Ecker. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

