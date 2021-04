“No creo en su Dios inmundo”: Margarita Rosa de Francisco desata una controversia en Twitter Luego de que un usuario de las redes sociales le dijo que estaba “poseída por el demonio”, la actriz que protagonizó la versión original de Cafe con aroma de mujer no se quedó callada. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Margarita Rosa de Francisco está en el ojo del huracán por su respuesta a un comentario en las redes sociales en la que se le decía que tenía "la cabeza destrozada" y estaba "poseída por el demonio". "[El caricaturista colombiano] Matador y Margarita Rosa igualitos con la cabeza destrozada por la droga, sin valores, blasfemos están poseídos por el demonio por eso este mundo está como está, aunque no crean hay un Dios que les cobrará factura", fue el mensaje que le escribieron en Twitter y que comenzó la polémica. Al poco tiempo, la protagonista de la versión original de Café con aroma de mujer respondió de forma contundente. "Afortunadamente no creo en su Dios inmundo", dijo en un tuit. "Yo creo en Diosa", agregó en otro mensaje. Los usuarios se han manifestado a favor y otros en contra de las palabras de la actriz colombiana, como es el caso del exprocurador general y actual embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez, quien contestó en la misma red social con una cita del escritor español Juan Donoso Cortés. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Su orgullo ha dicho al hombre de estos tiempos dos cosas y ambas se las ha creído: que no tiene lunar y que no necesita de Dios; que es fuerte y que es hermoso; por eso le vemos engreído con su poder y enamorado de su hermosura", escribió. Ante la avalancha de comentarios y críticas, en las que además le recordaron que celebró su boda por la Iglesia católica, la también presentadora televisión y escritora aprovechó para aclarar que sí cree que Dios existe. "Yo nunca he dicho que Dios no existe. De hecho, no sé qué es eso que nombran con mayúscula como 'Dios'. Sólo tengo una opinión sobre el dios que cada persona interpreta. Esos dioses, evidentemente, existen o no existen en la conciencia de las personas", tuiteó.

Share options

Close Login

View image “No creo en su Dios inmundo”: Margarita Rosa de Francisco desata una controversia en Twitter

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.