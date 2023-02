Protagonista de Café con aroma de mujer cierra sus redes: "Me fui definitivamente" La actriz de la versión original, Margarita Rosa de Francisco, compartió un video dando todas explicaciones al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes sociales pueden ser una puerta al paraíso, pero también a un lugar menos agradable. La actriz Margarita Rosa de Francisco lo ha comprobado y ha tomado una importante decisión al respecto: cerrarlas. Desde su cuenta de TikTok, la única que va a dejar abierta para motivos estrictamente profesionales, la colombiana ha compartido la noticia. Además, la protagonista de la versión original de Café con aroma de mujer, no ha tenido reparo en dar a conocer las razones que le han llevado a ello. Café con aroma de mujer Credit: Mezcalent "Esta es mi cuenta de TikTok oficial, soy yo la que ha venido posteando últimamente aquí, fue la única red que no cerré porque me fui definitivamente de Twitter, de Facebook y de Instagram porque estaba aturdida con el ruido que yo misma estaba produciendo", explicó en un video aclaratorio a sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista siempre ha sido clara a la hora de expresar sus ideas en términos políticos, sociales y personales, lo que le habría llevado a situaciones incómodas y, por ende, a este cierre definitivo para evitar más críticas y tanto ruido mediático. Su foco actual está en su nuevo proyecto con la editorial Penguin House. "Va a publicar un nuevo libro que se llama Margarita va sola, se alegraron cuando supieron que yo no había cerrado esta red porque podemos seguirla manteniendo para iniciar una comunicación distinta con los posibles lectores de ese libro", añadió. Eso sí, esta vez sin polémicas ni creencias de por medio. "Creo que se pueden hacer cosas muy creativas por acá, aunque ya sabemos que todas las redes tienen el potencial de ser tóxicas", concluyó la querida actriz.

